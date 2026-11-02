رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و استکبار است
گروه استانها - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، ۱۳ آبان را یادآور سه رویداد سرنوشتساز در تاریخ معاصر ایران دانست و تأکید کرد: این روز نماد مقاومت ملت ایران و شکستپذیری دیوار ظلم و ستم در برابر اراده ملتهاست.
«کیوان شافعی»، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به اهمیت تاریخی یومالله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز ماندگار در تاریخ ملت ایران، یادآور سه واقعه مهم شامل تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانشآموزان توسط رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا (لانه جاسوسی) توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ است.
وی افزود: ۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران بهعنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز نامگذاری شده و یادآور ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر ظلم و سلطهگری است.
شافعی با تأکید بر پیام جهانی این روز تصریح کرد: ملت ایران در ۱۳ آبان به همه مستضعفان جهان نشان دادند که دیوار ظلم و ستم شکستنی است و هیچ قدرتی نمیتواند در برابر اراده و خواست یک ملت آزاده ایستادگی کند.
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