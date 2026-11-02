۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و استکبار است

گروه استان‌ها - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، ۱۳ آبان را یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران دانست و تأکید کرد: این روز نماد مقاومت ملت ایران و شکست‌پذیری دیوار ظلم و ستم در برابر اراده ملت‌هاست.

«کیوان شافعی»، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به اهمیت تاریخی یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز ماندگار در تاریخ ملت ایران، یادآور سه واقعه مهم شامل تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان توسط رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا (لانه جاسوسی) توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ است.

وی افزود: ۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز نام‌گذاری شده و یادآور ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر ظلم و سلطه‌گری است.

شافعی با تأکید بر پیام جهانی این روز تصریح کرد: ملت ایران در ۱۳ آبان به همه مستضعفان جهان نشان دادند که دیوار ظلم و ستم شکستنی است و هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر اراده و خواست یک ملت آزاده ایستادگی کند.

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