انفجار و آتش‌سوزی در ساختمان چهارطبقه در نارمک

انفجار و آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در طبقه چهارم ساختمانی در نارمک، به تخریب بخشی از دیوارها و خسارت به سه خودروی پارک‌شده منجر شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۸۹۰
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انفجار و آتش‌سوزی در ساختمان چهارطبقه در نارمک

به گزارش تابناک؛ جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، گفت: ساعت ۱۲:۱۰ ظهر امروز، حادثه انفجار و آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان آیت، بعد از تقاطع خیابان پدرثانی، اعلام شد و سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.
وی افزود: این حادثه در طبقه چهارم یک ساختمان چهارطبقه مسکونی با چهار واحد ۷۰ متری رخ داد. این واحد هنگام حادثه خالی از سکنه بود و شدت انفجار به حدی بود که بخشی از دیوارهای اطراف تخریب و آوار آن به پایین سقوط کرد. همچنین سه دستگاه خودروی پارک‌شده در کنار خیابان بر اثر این حادثه خسارت دیدند.

نشت گاز و جرقه یخچال؛ علت احتمالی انفجار در ساختمان تهران

ملکی ادامه داد: پس از انفجار، آتش‌سوزی در چند نقطه از واحد مسکونی رخ داد که آتش‌نشانان آن را خاموش کردند و اقدامات ایمن‌سازی را انجام دادند. خوشبختانه به دلیل خالی بودن ساختمان، این حادثه هیچ مصدوم یا تلفات جانی نداشت.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به بررسی‌های کارشناسان گفت: با توجه به اینکه ساکنان در سفر بودند و ساختمان را ترک کرده بودند، احتمال می‌رود نشت گاز از یکی از وسایل گازسوز بر اثر رعایت نکردن نکات ایمنی، به‌تدریج موجب تجمع گاز شده و جرقه‌ای، احتمالاً ناشی از اتصالات یخچال، باعث انفجار و آتش‌سوزی شده باشد.
وی خاطرنشان کرد: پس از خاموش کردن آتش و انجام اقدامات ایمنی، محل حادثه به عوامل انتظامی و شهرداری تحویل داده شد و آتش‌نشانان در حال بازگشت به ایستگاه‌های خود هستند.

منبع: فارس

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