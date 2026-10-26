به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، احتمالاً زمان زیادی باقی نمانده تا امیر قلعه نویی با شنیدن خبر تعویق جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان سعودی خوشحالی کند. هرچند این احتمال وجود دارد که سرمربی تیم ملی باوجود خوشحال شدن از این موضوع، در مصاحبه‌ای اعلام کند تعویق جام ملت‌ها به ضرر ایران است و او و تیمش سودی از این ماجرا نمی‌برند. حتی اگر همه اذعان داشته باشند که عکس این قضیه رقم خواهد خورد.

احتمال تعویق جام ملت‌های آسیا

​​​​قابل پیش‌بینی بود که باتوجه به ادامه وضعیت موجود در منطقه و همچنین بالا گرفتن جنگ میان عربستان و یمن، دو تورنمنت مهم پیش‌رو در عربستان به تعویق بیافتد یا میزبان تغییر کند؛ یکی میزبانی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ است که مهم‌ترین میزبانی سعودی‌ها به شمار می‌رود و دیگری برگزاری بازی‌های داخل سالن آسیا که به صورت قطعی تاریخ آن تغییر کرد.

تغییر تاریخ بازی‌های داخل سالن آسیا

کمیته ملی المپیک ایران در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده «بر اساس اعلام شورای المپیک آسیا (OCA)، بازی‌های داخل سالن آسیا با توجه به شرایط منطقه و کشور میزبان، یعنی ریاض عربستان، به تعویق افتاده است. این تصمیم در نشست آنلاین رئیس و دبیرکل شورای المپیک آسیا، شیخ جوآن و حسین المسلم، با تمامی کشورهای عضو این شورا گرفته شد.»

این مسابقات قرار بود از ۱۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۶ (۲۲ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۵) در شهر ریاض برگزار شود، اما پس از توافق ستاد برگزاری بازی‌ها و هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا تصمیم بر این شد که مسابقات اوایل سال ۲۰۲۷ برگزار شود که تاریخ جدید آن از ۲۸ مارس تا ۸ آوریل (۸ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۶) خواهد بود.

تصمیم نهایی AFC؛ به زودی

حالا باتوجه به اینکه بازی‌های داخل سالن آسیا به تعویق افتاده است، این احتمال وجود دارد که همین سرنوشت برای جام ملت‌های آسیا هم رقم بخورد. تاریخ تعیین شده برای برگزاری جام ملت‌های آسیا از ۷ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۲۷ (۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵) است که از نظر زمانی، پایان بازی‌های داخل سالن آسیا و شروع جام ملت‌های آسیا تنها سه هفته فاصله دارد. بنابراین محتمل است که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) هم تصمیم نهایی خود را در این زمینه اتخاذ کند و جام ملت‌های آسیا را یک سال به تعویق بیاندازد.

پیش از این تابناک در گزارشی با عنوان «احتمال تعویق جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷؛ آزمون امنیت عربستان و معیار دوگانه AFC در میزبانی؟» به این موضوع اشاره داشت که احتمال تعویق جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان وجود دارد. حالا با توجه به اتفاقات پیش آمده این احتمال بالاتر هم رفته است که تا رسمی شدن آن باید منتظر ماند.

تعویق یک ساله جام ملت‌ها در دست بررسی

با این حال، تعویق جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا به سود تیم ملی ایران است که به عنوان یکی از شانس‌های سنتی قهرمانی در این رقابت‌ها، این روزها شرایط خوبی ندارد و امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی هم به این موضوع اذعان دارد. قلعه‌نویی پس از بازی‌های تیم ملی در فیفادی قبلی و شکست مقابل ازبکستان و روسیه، وعده ساختن تیمی جدید داد که هرچند تا فرصت کوتاه باقی مانده تا جام ملت‌ها، چنین وعده‌ای قابل اجرا نیست. با این حال تعویق یک ساله این رقابت‌ها، می‌تواند به شدت برای قلعه‌نویی جای خوشحالی داشته باشد.