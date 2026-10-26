به گزارش تابناک؛ از چهارشنبه هفته پیش با بسته شدن گذرگاه الشیب عراق (چذابه در ایران) وضعیت اقتصادی استان المیسان این کشور رو به بحرانی شدن رفته است.

ده‌ها معترض و کامیون‌دار و تاجر روز گذشته جاده بازرگان را که به محل استقرار شرکت‌های نفتی در استان میسان منتهی می‌شود، مسدود کردند.

معترضان در مخالفت با بسته ماندن گذرگاه الشیب شعار داده و دست به تحصن زدند که با حضور نیروهای امنیتی و متشنج شدن اوضاع همراه شد.

ضرب‌الاجل سه‌روزه معترضان عراقی برای بازگشایی مرز چذابه

همچنین «مصطفی المحمداوی» رئیس شورای استانی المیسان (عالی‌ترین مقام استانی) در جمع معترضان حاضر شد و ضرب‌الاجل سه روزه برای دولت بغداد جهت بازگشایی این گذرگاه تعیین و تهدید کرد که در صورت عدم بازگشایی این گذرگاه؛ اوضاع از کنترل خارج خواهد شد.

او تهدید کرد که اگر تا پنجشنبه آینده مسیرهای منتهی به گذرگاه الشیب بازگشایی نشود، نافرمانی مدنی اعلام و ارتباط این استان با سایر مناطق عراق قطع خواهد شد.

وی تأکید کرد که شورای استان در برابر آنچه تعرض به معیشت مردم استان خواند، سکوت نخواهد کرد.

بسته‌شدن گذرگاه الشیب به دستور آمریکا

رئیس شورای استانی المیسان همچنین گفت که بسته ماندن این گذرگاه به خواست آمریکا انجام شد و واشنگتن منافع اقتصادی استان میسان را فدا کرده است.

او در ادامه گفت: «معیشت چهار هزار نفر از شهروندان به این گذرگاه وابسته است. این خانواده‌ها بدون تأمین جایگزینی برای تأمین معاش خود چه باید بکنند؟»

در پی این سخنرانی، دادگاه جنایی الکرخ بغداد امروز حکم بازداشت او را صادر کرد.

اعتراض شدید فراکسیون بدر

همچنین فراکسیون پارلمانی بدر عراق (به رهبری هادی العامری) امروز با ابراز نگرانی از پیامدهای ادامه بسته‌ماندن گذرگاه مرزی «الشیب» در استان میسان در مرز ایران، خواستار اقدام فوری دولت بغداد برای بازگشایی این گذرگاه و رسیدگی به مطالبات این استان شد.

این فراکسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد که با نگرانی عمیق، پیامدهای ادامه بسته‌ماندن گذرگاه مرزی الشیب و خسارت‌های اقتصادی و معیشتی ناشی از آن را دنبال می‌کند.

این فراکسیون هشدار داد که ادامه بسته‌ماندن گذرگاه بدون ارائه راهکاری روشن و فوری، می‌تواند دامنه اعتراض‌ها را گسترش دهد و بر شدت نارضایتی‌ها بیفزاید.

فراکسیون بدر همچنین از دولت عراق خواست با رویکردی مسئولانه و در چارچوب مسئولیت ملی، به مطالبات استان میسان رسیدگی کند تا از پیامدهایی که ممکن است بر ثبات تأثیر منفی بگذارد، جلوگیری شود.

گذرگاه مرزی الشیب/چذابه، از صبح چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ از سوی دولت علی فالح الزیدی بسته شده و هیچ محموله و مسافری نمی‌تواند از آن عبور کند.

مقام‌های عراقی در ابتدا علت این تصمیم را مسائل فنی اعلام کردند؛ اما گزارش‌های دیگر از ملاحظات امنیتی و بازنگری در ترتیبات امنیتی گذرگاه تحت فشار آمریکا خبر می‌دهند.

در مقابل دولت عراق همچنان مدعی است که دلیل بسته ماندن این گذرگاه فنی تکنولوژیکی و زیرساختی است.

الزیدی نیز شامگاه جمعه گفت که بستن مرزهای عراق با ایران نه به سود بغداد است و نه به سود تهران و چنین اقدامی به معنای محاصره اقتصادی خود عراق خواهد بود.

او تأکید کرد: «بستن مرز با ایران به این معناست که خودمان را از نظر اقتصادی محاصره کنیم.»