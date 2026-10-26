سرلشگر محسن رضایی با لباس نظامی در نشست ۴ جانبه

نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان با محوریت بررسی تحولات امنیتی منطقه و پیامدهای تجاوز نظامی، دقایقی پیش در تهران آغاز شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۰۲
| |
368 بازدید
|
۰
سرلشگر محسن رضایی با لباس نظامی در نشست ۴ جانبه


به گزارش تابناک؛ نشست چهارجانبه به پیشنهاد پاکستان و مساعدت و همراهی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است.

محسن رضایی میزبان نشست چهارجانبه

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، میزبانی نشست چهارجانبه را برعهده دارد.

 عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، نمایندگان این سه کشور هستند.

photo 2026 10 26 17 39 18
امنیت منطقه‌ای، پیامدهای تجاوز نظامی، ادامه تجاوزگری‌ها و کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان از جمله محور گفت‌وگوها در نشست چهارجانبه عنوان شده است.

منبع: ایرنا

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
برچسب ها
نشست چهارجانبهایرانپاکستانترکیهعربستان
مطالب مرتبط
سفیر ایران در پاکستان و اظهارات جنجالی درباره بازگشایی تنگه هرمز / تنگه هرمز را با چه چیزی معامله می‌کنید؟
حضور همزمان سه مقام ارشد ترکیه، عربستان و پاکستان در تهران
مرز ایران-پاکستان بازگشایی شد
فروپاشی در عربستان و اروپا؛ قدرت گرفتن ایران

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

برچسب منتخب
ویدیومسعود پزشکیانایرانعربستانبازار ارزانتخابات کنستبنیامین نتانیاهوتنگه هرمز
نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین