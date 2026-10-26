سرلشگر محسن رضایی با لباس نظامی در نشست ۴ جانبه



به گزارش تابناک؛ نشست چهارجانبه به پیشنهاد پاکستان و مساعدت و همراهی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است.

محسن رضایی میزبان نشست چهارجانبه

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، میزبانی نشست چهارجانبه را برعهده دارد.

عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، نمایندگان این سه کشور هستند.



امنیت منطقه‌ای، پیامدهای تجاوز نظامی، ادامه تجاوزگری‌ها و کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان از جمله محور گفت‌وگوها در نشست چهارجانبه عنوان شده است.

منبع: ایرنا