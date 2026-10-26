به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در دیدار مقامات پاکستان، ترکیه و عربستان گفت: کشورهای اسلامی با تکیه بر ظرفیت‌های مشترک، می‌توانند الگویی از عدالت و توسعه به جهان ارائه دهند. جمهوری اسلامی ایران از هر تفاهمی برای تقویت وحدت و انسجام کشورهای اسلامی حمایت می‌کند.

ایران حامی تفاهم برای تقویت وحدت منطقه‌ای است



پزشکیان اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ و اراده‌ای جدی، آمادگی دارد در مسیر تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای، رفع اختلافات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک کشورهای اسلامی گام بردارد و از هر تفاهمی که به تقویت وحدت، انسجام، امنیت و توسعه منطقه منجر شود، حمایت کند.

منبع: تسنیم