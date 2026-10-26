کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۳۵

نبض خبر تصاویر ان‌بی‌سی نیوز از اوضاع عجیب اعترضات پاریس

گزارش جالب ان بی سی نیوز از اوضاع عجیب اعتراضات فرانسه و حرف‌های معترضین را می‌بینید و می‌شنوید.