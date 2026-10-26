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تعداد بازدید: ۹۱۰
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۳۵
تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۴۹
نبض خبر

تصاویر ان‌بی‌سی نیوز از اوضاع عجیب اعترضات پاریس

گزارش جالب ان بی سی نیوز از اوضاع عجیب اعتراضات فرانسه و حرف‌های معترضین را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها اعتراضات فرانسهویدیوتظاهرات فرانسهاعتراض دانش آموزان
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