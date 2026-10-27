چرا احمدی‌نژاد سفر لاریجانی به فرانسه را لغو کرد؟

احمدی‌نژاد در دقیقه نود، مانع سفر لاریجانی به فرانسه برای دیدار با ژاک شیراک شد و جلیلی را جایگزین وی کرد. این امر منجر به امتناع مقامات فرانسوی از ملاقات شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۵۵
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چرا احمدی‌نژاد سفر لاریجانی به فرانسه را لغو کرد؟

به گزارش تابناک؛ یک روزنامه به نقل از رایزن فرهنگی سابق ایران در فرانسه، از جایگزینی جلیلی به جای علی لاریجانی برای دیدار با شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه به دستور احمدی نژاد خبر داد.

حجت‌الله ایوبی نوشت:  در اوج بحران هسته‌ای، علی لاریجانی قصد داشت برای دیدار با مقامات بلندپایه فرانسوی به پاریس سفر کند.

افزود: با استفاده از ارتباطات شخصی خودم مقدمات سفر فراهم شده بود و قرار بود لاریجانی با ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، دیدار کند. همه مقدمات فراهم شد اما در دقیقه نود، احمدی‌نژاد جلوی سفر را گرفت و به ‌جای ایشان جلیلی آمد فرانسه.

این تغییر باعث شد وزیر خارجه فرانسه از ملاقات خودداری کند و دیدارهای مهم برنامه‌ریزی‌ شده عملاً لغو شود و اتفاقاتی که قرار بود رخ دهد، محقق نشد.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

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احمدی نژادسعید جلیلیعلی لاریجانیفرانسهسفر به فرانسهبحران هسته ایژاک شیراک
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