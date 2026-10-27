به گزارش تابناک؛ ناهید کبیری همسر سیروس ابراهیم زاده در صفحه مجازی‌اش با انتشار عکسی از قطعه هنرمندان بهشت زهرا متنی را منتشر کرد و از محل خاکسپاری همسرش گلایه کرد.

او در بخشی از این متن آورده است: «با این همه گور، خالی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا می‌خواهید چه کنید آقایان ؟ برای چه کسانی پنهان کرده‌اید؟ من بخشی از آن را عکس گرفتم

اگر یکی از آنها را دلتان نیامد به یکی از باسوادترین، شریف ترین و محبوب ترین هنرمند این سرزمین ارزانی، بدارید پس چرا چرا چرا پیشنهاد خاکسپاری در قطعه‌ی هنرمندان را به من و ما اعلام کردید؟

مگر همسر من حسرت دفن در این قطعه را داشت مگر چیزی به شهرت و شخصیت‌اش اضافه می‌کرد؟ مگر خانواده اش که با آن هزینه‌ی کلان او را با عشق به وطن آوردند توانایی خرید یک مکان آبرومند را در جایی دیگر نداشتند؟ مگر از سوی ما پیشنهادی دریافت کرده بودید؟ این پیشنهاد از سوی شما بود آقایان او فقط و فقط خاک وطن‌اش را می‌خواست نه آن خاکی که شما تصاحب‌اش کرده‌اید و با منت به هنرمندان ارزانی می‌دارید.»

ناهید کبیری در بخشی دیگری با اشاره به جلسه‌ای ۴۸ سال قبل از خاکسپاری همسرش در خانه سینما گله کرد که چرا در جلسه برگزار شده مکان دقیق خاکسپاری در قطعه هنرمندان را ،به او اطلاع ندادند و پنهان کردند، در حالیکه طبق روال مرسوم باید اعلام می‌شد.

سیروس ابراهیم زاده بیش از یک ماه قبل در آمریکا درگذشت و بعد یک ماه پیکرش به ایران منتقل شد و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.

منبع: ایسنا