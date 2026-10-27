به گزارش تابناک؛ علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، با تأکید بر اینکه تهران بدون اجرای شروط هفت‌گانه خود وارد مذاکره با آمریکا نخواهد شد، هشدار داد در صورت آغاز جنگی جدید، شروط ایران سخت‌تر و پاسخ آن شدیدتر خواهد بود؛ پاسخی که به گفته او می‌تواند به کل منطقه آسیب وارد کند.

بنا بر این گزارش، بروجردی احتمال اقدام نظامی مجدد آمریکا علیه ایران را منتفی ندانست و نسبت به «حماقت جدید» واشنگتن ابراز نگرانی کرد.

او تاکید کرد: ذخایر موشکی ایران بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و حتی در صورت ادامه جنگ به مدت دو سال نیز به پایان نخواهد رسید.

این نماینده مجلس همچنین توان موشکی و پهپادی ایران را از نظر اثرگذاری با بمب هسته‌ای مقایسه کرد و تأکید کرد تهران تحویل اورانیوم غنی‌شده خود را نخواهد پذیرفت. او در عین حال گفت: برخی جریان‌ها در ایران معتقدند اگر آمریکا به تعهدات خود پایبند نباشد، پایبندی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز نیازمند بازنگری است.

تنگه هرمز؛ مخالفت با بازگشت به شرایط گذشته

بروجردی درباره تحولات تنگه هرمز گفت: عمان با مسیر جدید مورد توافق با ایران موافقت کرده بود و قرار بود بیانیه‌ای مشترک درباره این تنگه منتشر شود، اما فشارهای آمریکا مانع از انتشار آن شد.

او با هشدار درباره پیامدهای محدود شدن صادرات نفت ایران اظهار داشت: اگر تهران از صادرات نفت خود محروم شود، هیچ نفتی از منطقه صادر نخواهد شد. نظام کشتیرانی در تنگه هرمز به شرایط پیشین بازنخواهد گشت.

رایزنی‌های منطقه‌ای و نشست چهارجانبه در تهران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، نشست چهارجانبه در تهران را مهم توصیف کرد و آن را نشانه‌ای مثبت از تحولات منطقه‌ای دانست.

او بیان کرد: پیامدهای شکست دونالد ترامپ در منطقه در حوزه امنیتی نمایان شده و برخی کشورهای منطقه امید خود را به توانایی آمریکا برای تأمین امنیتشان از دست داده‌اند.

به گفته بروجردی، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه تمایل خود را برای اعزام هیئت‌های امنیتی به تهران با هدف گفت‌وگو اعلام کرده‌اند و ایران نیز از این ابتکار استقبال کرده است. او افزود نشست چهارجانبه به‌عنوان گام نخست برگزار شده و در جریان آن، دیدگاه‌های طرف‌ها به شکلی مثبت تبادل شده است.

بروجردی با اشاره به تحولات امنیتی منطقه، از کشورهای منطقه خواست در سیاست‌های خود برای تأمین امنیت بازنگری کنند و بر ظرفیت‌های مستقل کشورهای اسلامی تأکید کرد. او همچنین گفت امنیت لبنان از امنیت ایران جدا نیست و کشورهای اسلامی باید بیش از گذشته به توانایی‌های خود اتکا کنند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش افزود: جنگ‌های تحمیل‌شده علیه ایران به تخریب پایگاه‌های آمریکا در منطقه انجامیده است. او همچنین اعتراضات مردمی در اروپا علیه دولت‌ها را از پیامدهای حمله تروریستی به ایران دانست.

انتقاد از روابط برخی کشورهای منطقه با اسرائیل

بروجردی با انتقاد از سیاست خارجی برخی کشورهای منطقه گفت کشورهایی که با اسرائیل روابط برقرار کرده‌اند، در محاسبات خود دچار اشتباه شده‌اند و از این تصمیم‌ها متضرر خواهند شد.

او همچنین با اشاره به افکار عمومی آمریکا افزود: دیدگاه مردم این کشور نسبت به دونالد ترامپ بسیار منفی است و بر ضرورت تدوین نقشه راهی جدید برای امنیت منطقه تأکید کرد.

در ارتباط با تلاش‌های دیپلماتیک قطر نیز بروجردی گفت این ابتکارها با هماهنگی آمریکا انجام می‌شوند و با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، بعید است به نتیجه‌ای منجر شوند.

یمن و روابط تهران و مسکو

بروجردی درباره بحران یمن اظهار داشت کلید حل‌وفصل این مناقشه در دست عربستان سعودی است، نه ایران، و ابراز امیدواری کرد ریاض در سیاست‌های خود بازنگری کند.

او همچنین سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به مسکو را از نظر روابط تهران و روسیه مهم ارزیابی کرد.

منبع: المیادین