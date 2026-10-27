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نبض خبر ادعای استخدام ساواکی‌ها در وزارت اطلاعات توسط کارشناس شبکه افق!

علی عبدی کارشناس شبکه افق صداوسیما در گفت‌وگو با اکبر نبوی ادعا کرد: «...مسئول طرح کریستال که سالها مسئول اتحاد اطلاعاتی میان ساواک و موساد بود، پس از پیروزی انقلاب و تاسیس وزارت اطلاعات، به وساطت مرحوم دعایی، در وزارت اطلاعات استخدام و تا زمان بازنشستگی فعالیت می‌کند!... مسئول عملیات ترور شهید اندرزگو یک افسر تیپ نوهد که بعد به ساواک منتقل شده بود، پس از انقلاب در زمان آقای ری‌شهری جذب وزارت اطلاعات می‌شود و در حوزه‌ی عملیاتی فعالیت می‌کند!...» ادعاهای بدون سند عبدی که شبیه به این پیش از این نیز کرده را می‌بینید و می‌شنوید.