به گزارش تابناک؛ حوادث ناشی از رفتارهای پرخطر یا شوخی‌های خارج از ضوابط در محیط‌های آموزشی، ضرورت نظارت مستمر بر رفتار دانش‌آموزان و توجه به ایمنی مدارس را برجسته می‌کند.

در حادثه اخیر مدرسه حضرت ولیعصر(عج) شهر لوشان نیز آموزش‌وپرورش شهرستان رودبار از بررسی ابعاد اتفاق، رسیدگی به وضعیت دانش‌آموز مصدوم و ارجاع دانش‌آموز دیگر به مرکز مشاوره خبر داده است.

محمود فردی، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان رودبار با اشاره به حادثه مصدومیت یک دانش‌آموز در مدرسه حضرت ولیعصر(عج) شهر لوشان، اظهار کرد: براساس بررسی‌های اولیه این اتفاق در جریان شوخی میان دو دانش‌آموز رخ داد و در پی پرتاب صندلی از سوی یکی از آن‌ها و برخورد آن با سر همکلاسی‌اش، دانش‌آموز دیگر دچار جراحت شد.

به گفته وی دانش‌آموز مصدوم پس از حادثه برای دریافت خدمات درمانی ابتدا به بیمارستان منجیل و سپس به درمانگاه لوشان منتقل شد، این انتقال با کمک همکلاسی‌های وی انجام گرفت.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان رودبار با بیان اینکه پس از اطلاع از حادثه، موضوع به‌سرعت در دستور بررسی قرار گرفت گفت: هماهنگی‌های لازم با واحدهای بازرسی و حراست انجام شد و کارشناسان مربوطه با حضور در مدرسه، ابعاد مختلف حادثه را بررسی کردند.

فردی با اشاره به بررسی نحوه عملکرد عوامل مدرسه در مواجهه با این اتفاق بیان کرد: در همین راستا از مدیر و معاون مدرسه تعهد گرفته شد و توبیخ کتبی برای آنان صادر شد.

وی همچنین از ارجاع دانش‌آموزی که صندلی را پرتاب کرده بود به مرکز مشاوره خبر داد و افزود: این اقدام با هدف بررسی ابعاد رفتاری و تربیتی دانش‌آموز و انجام مداخلات تخصصی صورت گرفته و روند بررسی‌های مشاوره‌ای ادامه دارد.

پیگیری این موضوع از سوی واحدهای مسئول

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان رودبار با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، رعایت اصول ایمنی در مدارس و مسئولیت‌پذیری عوامل آموزشی در مواجهه با حوادث احتمالی از اولویت‌های آموزش‌وپرورش است.

فردی تأکید کرد: موضوع این حادثه از سوی واحدهای مسئول پیگیری می‌شود و اقدامات تکمیلی متناسب با نتایج بررسی‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

منبع: تسنیم