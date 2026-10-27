۱۶۷ مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سه هفته

به گزارش تابناک؛ امید محترمی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با هشدار درباره خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن همزمان با نزدیک شدن به فصل سرما اظهار کرد: سال گذشته ۸۳۰ نفر از هموطنانمان به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در همین ۲ تا ۳ هفته اخیر، با وجود اینکه هنوز وارد فصل سرد سال نشده‌ایم، ۱۶۷ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سطح کشور گزارش شده که متأسفانه ۸ نفر از هموطنانمان در این حوادث جان باخته‌اند.

این مسئول با اشاره به خطرات این گاز گفت: مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌صداست و همین ویژگی‌ها آن را به گازی بسیار خطرناک و کشنده تبدیل کرده است. از این رو، رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی برای پیشگیری از حوادث ضروری است.

ضرورت بررسی مسیر دودکش وسایل گازسوز

محترمی با تأکید بر لزوم بررسی مسیر خروج دود وسایل گازسوز تصریح کرد: هنگام استفاده از بخاری، پکیج و آبگرمکن باید از مناسب بودن مسیر خروج دود اطمینان حاصل شود. مسیر دودکش باید کاملا باز باشد و ورود پرندگان یا هرگونه جسم خارجی به داخل آن می‌تواند موجب انسداد مسیر شود.

وی ادامه داد: استفاده از کلاهک استاندارد H شکل برای دودکش ضروری است و باید توجه داشت که ارتفاع دودکش از کف پشت‌بام حداقل ۸۰ سانتی‌متر باشد.



خطر استفاده از شلنگ و لوله‌های غیراستاندارد

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اهمیت استاندارد بودن اتصالات وسایل گازسوز گفت: برای اتصال بخاری به شبکه گاز شهری باید از شلنگ استاندارد استفاده شود و از به‌کارگیری لوله‌های آکاردئونی و فنری خودداری کرد چراکه این لوله‌ها ممکن است پس از مدتی دچار سوراخ‌شدگی و نشتی شوند و گازهای خطرناک را وارد فضای زندگی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دمای لوله بخاری و آبگرمکن افزود: هنگامی که بخاری یا آبگرمکن روشن است، لوله خروجی آن باید گرم باشد. اگر لوله بخاری سرد باشد، می‌تواند نشانه اختلال در خروج محصولات احتراق و احتمال ورود گاز مونوکسید کربن به فضای خانه باشد؛ موضوعی که باید جدی گرفته شود.

این مسئول با بیان اینکه رعایت چند نکته ساده می‌تواند از وقوع حوادث مرگبار جلوگیری کند، از خانواده‌ها خواست ـ ضمن رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی ـ این نکات را به سایر اعضای خانواده نیز آموزش دهند.



تأکید مدیریت بحران بر صرفه‌جویی در مصرف گاز

محترمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف گاز در سال جاری گفت: هموطنان باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا با مدیریت مصرف امکان بهره‌مندی همه مردم کشور از گاز و گرمای کافی در فصل سرد سال فراهم شود.

منبع: همشهری‌آنلاین