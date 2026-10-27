به گزارش تابناک؛ سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که پالایشگاه رأس تنوره در منطقه شرقی عربستان سعودی با یک موشک بالستیک مورد اصابت قرار گرفته است. طبق این اطلاعیه، موشک با دقت به هدف اصابت کرده و آتش‌سوزی گسترده‌ای در محل اصابت رخ داده است.

آرامکو در کانون حملات موشکی و پهپادی یمن

در آخرین مورد نیز یحیی سریع روز شنبه از حملات موشکی و پهپادی به شرکت آرامکو در شهر ینبع، پالایشگاه نفتی «رابغ» و ایستگاه‌های پمپاژ نفت خام و خط لوله انتقال نفت از شرق به غرب عربستان خبر داده بود.

در این راستا یک منبع نظامی یمن روز گذشته با هشدار به سرمایه‌گذاران خارجی در عربستان سعودی، از آنها خواست پیش از اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، شاخص‌های مالی و ارزش سهام را به‌دقت زیر نظر بگیرند.

کاهش ارزش ۱۰۰ میلیارد دلاری آرامکو

این منبع نظامی به خبرگزاری سبأنت گفت که شرکت نفتی آرامکو از امنیت برخوردار نیست و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داده است.

وی همچنین گفت که عربستان سعودی درباره پیامدهای حملات یمن و تأثیرات آن بر آرامکو کاملا سکوت کرده است.

منبع: فارس