به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ با گذشت بیش از سه ماه از برگزاری مجمع عمومی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، صورت‌های مالی این مجموعه به‌دلیل حجم گسترده‌ای از تخلفات، ابهامات مالی و پرونده‌های مفتوح ارزی همچنان در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد.

در شرایطی که مستندات و گزارش کمیته حقوقی، شخص سید جواد میربابایی، مدیرعامل شرکت بازرگانی را عامل تحمیل خسارات سنگین به اموال صندوق بازنشستگی می‌داند، انفعال و تجلیل عجیب محمد نریمانی‌راد، سرپرست صنایع شیر ایران (پگاه) از این مدیر، و همچنین خودداری آرش علاالدینی، رئیس مجمع، از تعیین‌تکلیف این تخلفات، ابعاد پرونده را وارد فاز تازه‌ای کرده است.

بر اساس اطلاعات و اسناد رسیده، یکی از موارد اساسی در عدم تایید صورت‌های مالی، افزایش غیرقانونی کارمزد پرداختی به تراستی‌ها است.

در حالی که سقف مصوب هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران حداکثر ۱.۵ درصد تعیین شده و تراستی‌ها و صرافی‌های بانکی چنین عملیاتی را با رقمی زیر ۰.۵ درصد انجام می‌دهند، شرکت بازرگانی بدون اخذ مجوزهای قانونی، این رقم را به ۲.۳۵ درصد افزایش داده است؛ اقدامی که شائبه ویژه‌خواری و انحراف منابع گسترده‌ای را پدید آورده است.

سرنوشت نامعلوم میلیون‌ها یورو از جیب بازنشستگان!

بخش تکان‌دهنده‌تر این پرونده، ماجرای ناپدید شدن ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو ارز در پرونده موسوم به شرکت «کارنو اسپیکو» است.

طبق اسناد، شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران معادل ریالی این میزان ارز را از شرکت کارنو اسپیکو دریافت کرده، اما از تحویل ۱.۷ میلیون یورو ارز به این شرکت امتناع ورزیده است. جالب اینجاست که مدیران بازرگانی در دادگاه مدعی شده‌اند این حجم کلان ارزی را به فردی به‌عنوان نماینده کارنو تحویل داده‌اند؛ ادعایی عجیب که دادگاه به دلیل نبود کوچک‌ترین رسید کتبی یا معرفی‌نامه رسمی، آن را مردود دانسته و صراحتاً اعلام کرده سرنوشت این ارز نامعلوم است!

در نهایت با شکایت شرکت کارنو، دادگاه بدوی شرکت بازرگانی را به بازگرداندن اصل ۱.۷ میلیون یورو به‌همراه تمام خسارات دادرسی محکوم کرده است. ارقامی کلان که مستقیماً باید از جیب سهامداران و بازنشستگان پرداخت شود، بدون آنکه مشخص شود سرنوشت اصل ارز پرداختی به شخص غیرمجاز چه بوده است.

علاوه بر این، محکومیت دیگری به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار دلار در هیئت داوری علیه این شرکت صادر شده که زیان ارزی دیگری بر پیکره این مجموعه تحمیل کرده است.

اما ریشه این مصونیت عجیب و رفتارهای فراقانونی میربابایی در کجاست؟ اطلاعات موثق حاکی از آن است که حامی اصلی و پشت‌پرده مدیرعامل بازرگانی، حسن زنوزی، عضو هیئت‌مدیره صنایع شیر ایران است؛ فردی که همراه با نریمانی‌راد به‌عنوان نمایندگان گروه توسعه صنایع بهشهر در هیئت‌مدیره حضور دارند.

نکته قابل‌تأمل و نقض آشکار مقررات حاکم بر شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی این است که هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر موظف بودن حسن زنوزی در هیئت‌مدیره یا تایید صلاحیت وی از سوی سهامدار مدیریتی وجود ندارد، اما وی به‌طور غیرقانونی بر مسند «معاونت امور مجامع و شرکت‌ها» تکیه زده است.

زنوزی با سوءاستفاده از همین جایگاه غیرقانونی که ذاتاً وظیفه نظارت عالیه، ارزیابی عملکرد و بررسی مجامع شرکت‌های تابعه را بر عهده دارد، به‌جای پیگیری تخلفات محرز، شکایت قضایی و استیفای حقوق از دست رفته صندوق بازنشستگی، عملاً به حامی و سپر بلای تمام‌عیار میربابایی تبدیل شده و بسترساز لاپوشانی اقدامات پرابهام وی در مجمع شده است.

نکته دیگر آنکه با وجود ارجاع موضوع توسط آرش علاالدینی (رئیس مجمع) به کمیته حقوقی صنایع شیر ایران و اعلام صریح و مکتوب این کمیته مبنی بر ورود خسارات هنگفت توسط شخص میربابایی، رئیس مجمع همچنان از نهایی کردن تکلیف مجمع سر باز زده و شائبه تن دادن به فشارهای پشت‌پرده را تقویت کرده است.

از سوی دیگر، پیگیری‌های یکی از معاونین شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا برای عبور دادن بی‌دردسر این صورت‌های مالی پرابهام از سد مجمع، پازل تلاش سازمان‌یافته بستن چشم‌ها بر این انحراف و اتلاف سنگین ارزی را تکمیل می‌کند.

در رأس این مناسبات، سکوت مطلق محمد نریمانی‌راد، سرپرست شرکت صنایع شیر ایران، بیش از هر چیز سوال‌برانگیز شده است. دستگاه تحت مدیریت نریمانی‌راد نه‌تنها تاکنون هیچ‌گونه اقدام قضایی یا بازخواستی علیه جواد میربابایی انجام نداده، بلکه در رویدادی غیرقابل‌باور در همایش اخیر مدیران عامل، از وی به‌عنوان «مدیر برتر» تجلیل به عمل آورده است!

اکنون این پرسش جدی پیش روی نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حراست وزارت تعاون قرار دارد: در شرایطی که تاوان سوءمدیریت، پرداخت‌های غیرمجاز و ناپدید شدن میلیون‌ها یورو منابع ارزی را باید بازنشستگان و بیت‌المال بپردازند، دستگاه‌های نظارتی تا چه زمانی در برابر صدارت بدون مجوز افراد در معاونت امور مجامع و شبکه حمایتی مدیران منتسب به توسعه بهشهر سکوت خواهند کرد؟



تابناک در گزارش‌های آتی به ابعاد تکان‌دهنده‌تری از پرونده مدیریتی صنایع شیر ایران خواهد پرداخت:

ماجرای به بن‌بست کشاندن انتصاب مدیرعامل قانونی پگاه توسط ائتلاف نریمانی‌راد و زنوزی (نمایندگان بهشهر)؛

چگونه این دو عضو با امتناع از امضای صورتجلسه مدیرعامل منتخب آتیه صبا به بهانه‌های واهی بیماری و حاشیه‌سازی، راه را برای سرپرستی نریمانی‌راد هموار کردند؟

بررسی تخلفات مالی ناشی از تصدی غیرقانونی حسن زنوزی در معاونت امور شرکت‌ها و مجامع بدون مجوز موظفی، دریافت حقوق و مزایا از منابع بازنشستگان و ابطال احتمالی کلیه تصمیمات و ابلاغیه‌های صادره توسط وی.

بررسی رزومه مبهم نریمانی‌راد؛ فردی فاقد سابقه بنگاه‌داری و تخصص در صنعت غذا که یک‌شبه به ریاست هیئت‌مدیره پگاه تهران رسید و چند ماه بعد سکان ریاست هیئت‌مدیره کل صنایع شیر ایران را به دست گرفت.

صدور دستورات فراقانونی، انتصابات فاقد تفویض اختیار از هیئت‌مدیره، نقض صریح قانون تجارت و عبور از سقف قانونی سرپرستی (دستورالعمل‌های دولتی ۳ و ۴ ماهه) که حیات صنعتی و اقتصادی برند ملی پگاه را به سمت زوال و نابودی پیش برده است.