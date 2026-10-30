سه ماه بلاتکلیفی؛ از تخریب خیابان تا چاله‌ خطرناک در پردیس!

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، ساکنان فاز ۱۱ (زون ۵، خیابان سعدی، کوچه گلستان) با ارسال پیامی به تابناک، نسبت به رها شدن وضعیت نامناسب و نیمه‌تمام ابتدای این کوچه پس از گذشت سه ماه انتقاد کرده و خواستار رسیدگی فوری مسئولان شدند.

اهالی این کوچه با اشاره به گذشت سه ماه از آغاز مشکل، می‌گویند وضعیت ابتدای کوچه گلستان همچنان نیمه‌تمام و رها شده باقی مانده و هیچ اقدام عملی برای ساماندهی آن صورت نگرفته است. به گفته شهروندان، تخریب بخشی از جدول و جوی آب در کنار خارج شدن دریچه از جای خود، چاله‌ای خطرناک در مسیر عبور خودروها ایجاد کرده است.

سقوط چندین خودرو به داخل جوی آب

بر اساس گزارش‌های رسیده، این چاله تاکنون موجب خسارت به وسایل نقلیه و سقوط چندین خودرو به داخل جوی آب شده است. ساکنان هشدار می‌دهند که این وضعیت خطر جدی برای سلامت و جان شهروندان، به‌ویژه در ساعات تاریکی هوا، به همراه دارد و هر لحظه احتمال وقوع حادثه‌ای جبران‌ناپذیر وجود دارد.

اهالی فاز ۱۱ در پایان درخواست دارند موضوع فراتر از ثبت و پیگیری اداری رفته و شهرداری و واحدهای مربوطه اقدام عملی و فوری برای ایمن‌سازی این نقطه انجام دهند تا پیش از وقوع فاجعه، خطر رفع شود.