به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ماموستا «سیداحسن حسینی» امام جمعه موقت سنندج، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، با اشاره به حضور شبانه مردم در خیابان‌ها، بر تداوم این حضور مردمی تأکید کرد و گفت: خیابان‌ها تا شکست دشمن خالی نمی‌شود و حضور شبانه مردم تا تحقق این هدف ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به جایگاه والای نماز جمعه در آموزه‌های اسلامی، بر ضرورت حفظ ارتباط معنوی مسلمانان با خداوند، تقویت همبستگی اجتماعی و قدردانی از توفیق حضور در این فریضه عبادی و سیاسی تأکید کرد.

امام جمعه موقت سنندج، با اشاره به فضیلت شب و روز جمعه در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال در آیه نهم سوره مبارکه جمعه، مؤمنان را به حضور در نماز جمعه دعوت کرده و از آنان خواسته است با شنیدن ندای اذان، کسب‌وکار و فعالیت‌های روزمره خود را کنار بگذارند و برای ذکر و یاد خداوند بشتابند.

وی با بیان اینکه نماز جمعه از جایگاه ویژه‌ای در دین مبین اسلام برخوردار است، افزود: حضور در این فریضه الهی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش برکت در زندگی، دوری از گناه و کاهش غم و اندوه باشد؛ ازاین‌رو مؤمنان باید قدر این فرصت ارزشمند را بدانند و شکرگزار توفیق حضور در آن باشند.

ماموستا حسینی با تأکید بر اهمیت انفاق در کنار اقامه نماز تصریح کرد: انفاق و کمک به نیازمندان از جمله دستورات مهم دین اسلام است و مسلمانان باید در کنار توجه به عبادات فردی، نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز احساس وظیفه کنند.

وی نماز جمعه را اجتماعی بزرگ و فرصتی ارزشمند برای گردهمایی مسلمانان، تقویت وحدت و همدلی و یادآوری مسئولیت‌های دینی و اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: افرادی که توفیق حضور در این فریضه الهی را دارند، باید شکرگزار این نعمت باشند.

برخورد بدون اغماض با گران‌فروشان و متخلفان بازار

امام جمعه موقت سنندج، با اشاره به ضرورت نظارت بر وضعیت بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض با گران‌فروشان و متخلفان اقتصادی شد.

این مطالبه در شرایطی مطرح می‌شود که نظارت مستمر بر بازار، کنترل قیمت‌ها و مقابله با تخلفات اقتصادی از جمله موضوعات مهم در حفظ آرامش اقتصادی جامعه و حمایت از معیشت مردم به شمار می‌رود و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری در این زمینه اقدام کنند.

ماموستا حسینی در مجموع، با تأکید بر اهمیت عبادت، انفاق، همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری، نماز جمعه را فرصتی برای تقویت پیوندهای دینی و اجتماعی دانست و بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل معنوی و مطالبات روزمره مردم تأکید کرد.