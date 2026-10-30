جریمه ۳ هزار میلیاردی برای متخلفان اقتصادی در استان کردستان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «حسین رحیمیان» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، با اشاره به عملکرد هفت‌ ماهه این سازمان در برخورد با متخلفان اقتصادی در این استان، اظهار کرد: در این مدت ۷ هزار و ۲۰۰ پرونده مربوط به تخلفات اقتصادی و صنفی در استان مورد رسیدگی قرار گرفته و برای متخلفان، مجموعاً ۳ هزار میلیارد تومان جریمه صادر شده است.

وی همچنین از پلمب ۹۰ واحد صنفی متخلف خبر داد و یادآور شد: سازمان عزیرات حکومتی به‌عنوان نهادی حاکمیتی، مرجع رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اقتصادی و صنفی و صدور احکام قانونی در این حوزه است.

نقش سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد قانونی با متخلفان بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، با تبریک سی‌وسومین سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، از تلاش‌های قضات و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و نقش این سازمان را در برخورد قانونی با متخلفان بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مهم دانست.

رحیمیان در ادامه به یک تصور نادرست درباره وظایف این سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: برخی از مردم و حتی مسئولان تصور می‌کنند تعزیرات حکومتی باید در سطح بازار و کف خیابان بازرس داشته باشد و شخصاً تخلفات را شناسایی و برای آن‌ها پرونده تشکیل دهد؛ در حالی که وظیفه بازرسی از واحدهای تولیدی، صنفی و توزیعی بر عهده دستگاه‌های نظارتی است.

دستگاه‌های نظارتی باید گران‌فروشی و احتکار را شناسایی کنند

وی تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید تخلفاتی همچون گران‌فروشی و احتکار در بازار را شناسایی کرده، پس از تشکیل پرونده، موارد را برای رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند تا با متخلفان به بهترین شکل برخورد شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، خاطرنشان کرد: تفکیک و شناخت دقیق وظایف دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی، یکی از الزامات تحقق نظارت مؤثر بر بازار و برخورد قانونی با متخلفان اقتصادی است.