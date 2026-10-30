به گزارش خبرنگار تابناک در استان تهران، حجت‌الاسلام «علی معبودی» نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، در آستانه برگزاری چهارمین همایش سراسری نماز سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، نماز را از مهم‌ترین عوامل تحول معنوی و تقویت انسجام جامعه دانست و بر ضرورت گسترش فرهنگ اقامه نماز تأکید کرد.

وی با اشاره به شعار این همایش با عنوان «نماز، منشأ تحول و نماد انسجام» ادامه داد: چهارمین همایش سراسری نماز سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در مرحله پایانی قرار دارد و پیش از این، همایش‌هایی در شهرستان‌ها و نواحی برگزار شده است.

ارسال دلنوشته و ابتکارات فرهنگی و هنری به دبیرخانه همایش

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، افزود: در جریان برگزاری این برنامه‌ها، آثار متعددی در قالب مقاله، دلنوشته و ابتکارات فرهنگی و هنری به دبیرخانه همایش ارسال شده است که آثار برگزیده پس از بررسی انتخاب و از صاحبان آن‌ها تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه تقدیر از فعالان عرصه ترویج نماز از دیگر بخش‌های این همایش است، خاطرنشان کرد: افرادی که در زمینه فراهم‌سازی و توسعه مکان‌های نماز و اقامه آن، چه در بخش زیرساختی و چه در حوزه فرهنگی و محتوایی، تلاش کرده‌اند، مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

شناسایی ظرفیت‌های مردمی برای گسترش ترویج فرهنگ نماز

حجت‌الاسلام معبودی، هدف از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ نماز، آشنایی بیشتر جامعه با آثار، برکات و فلسفه آن و همچنین شناسایی ظرفیت‌های مردمی برای گسترش این فریضه عنوان کرد و افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا افرادی که در حوزه‌های مختلف توانایی و ابتکار دارند، برای توسعه فرهنگ نماز وارد میدان شوند و ظرفیت‌های خود را در این مسیر به کار بگیرند.

وی با اشاره به برگزاری این همایش در نخستین سال پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، ابراز امیدواری کرد که این برنامه در مسیر تحقق آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید انقلاب در زمینه ترویج نماز در جامعه مؤثر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر اهمیت نماز اظهار کرد: باید تلاش کنیم آموزه‌ها و توصیه‌های رهبران انقلاب درباره ترویج نماز در جامعه به مرحله عمل برسد و فرهنگ نمازخواندن و اقامه نماز بیش از گذشته در میان مردم گسترش یابد.

وی با تأکید بر نقش معنویت در پاسداری از انقلاب اسلامی گفت: سپاه و بسیج در سایه نماز و تحول معنوی توانسته‌اند در مسیر پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن گام بردارند و استمرار این مسیر نیز مستلزم تقویت ارتباط با سرچشمه هستی و ذات اقدس الهی است.

حجت‌الاسلام معبودی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مفهوم اقامه نماز خاطرنشان کرد: مهم‌تر از خواندن نماز، آن است که انسان در مسیر اقامه نماز قرار بگیرد و برای ترویج و نهادینه‌کردن این فریضه در جامعه تلاش کند؛ چراکه گسترش فرهنگ اقامه نماز می‌تواند زمینه‌ساز تقویت معنویت و انسجام اجتماعی باشد.