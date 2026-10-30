فرمانده انتظامی شهرستان ری خبر داد:

کشف ۱۰ کیلو ماری‌‌جوانا در شهرری

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری فروشنده مواد مخدر و کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع ماری‌جوانا در محدوده شهرری خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۸۲
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کشف ۱۰ کیلو ماری‌‌جوانا در شهرری

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «حسین مافی» سردارسرتیپ دوم در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ شهرری در تحقیقاتی از فعالیت یک نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در محدوده شهرری مطلع شدند و بررسی های نامحسوس برای دستگیری این فرد آغاز شد.

وی افزود: با شناسایی محل فعالیت فروشنده و هماهنگی قضائی تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ پس از یک روز تعقیب و مراقبت در عملیاتی غافلگیرانه وارد محل شده، متهم را دستگیر و در بازرسی از محل بیش از ۱۰ کیلوگرم مواد از ماریجوانا کشف شد‌.

تحویل پرونده متهمان به مراجع قضایی

 فرمانده انتظامی شهرستان ری در ادامه تاکید کرد: پس از پایان تحقیقات و تشکیل پرونده متهم تحویل مراجع قضایی شد.

سردار مافی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس از هیچ تلاشی در جهت مقابله با سوداگران مرگ و بالا بردن احساس امنیت و ایجاد امنیت در جامعه فروگذار نکرده و در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک به خصوص مواد مخدر مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

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ماری جوانامواد مخدرایرانفرمانده انتظامیشهرری
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