به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «حسین مافی» سردارسرتیپ دوم در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ شهرری در تحقیقاتی از فعالیت یک نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در محدوده شهرری مطلع شدند و بررسی های نامحسوس برای دستگیری این فرد آغاز شد.

وی افزود: با شناسایی محل فعالیت فروشنده و هماهنگی قضائی تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ پس از یک روز تعقیب و مراقبت در عملیاتی غافلگیرانه وارد محل شده، متهم را دستگیر و در بازرسی از محل بیش از ۱۰ کیلوگرم مواد از ماریجوانا کشف شد‌.

تحویل پرونده متهمان به مراجع قضایی

فرمانده انتظامی شهرستان ری در ادامه تاکید کرد: پس از پایان تحقیقات و تشکیل پرونده متهم تحویل مراجع قضایی شد.

سردار مافی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس از هیچ تلاشی در جهت مقابله با سوداگران مرگ و بالا بردن احساس امنیت و ایجاد امنیت در جامعه فروگذار نکرده و در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک به خصوص مواد مخدر مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.