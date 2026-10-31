شهرری؛ در مسیر ثبت جهانی و قطب‌ گردشگریِ ایران

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، بر اساس اسناد تاریخی، دوره پیدایش ری، از کهن‌ترین شهرهای جهان که در گذشته به «شیخ‌البلاد» معروف بوده است، به زمان اقوام آریایی می‌رسد و در آن زمان، شهرری از همهٔ شهرهای ماد بزرگتر بوده است.

شهرری در قدمت و پیدایش با بابل و نینوا هم ردیف بوده و در دوره اسلامی پس از بغداد، مهم‌ترین شهر سرزمین‌های اسلامی محسوب می‌شده است.

شهر ری با داشتن ۱۹۸ اثر باستانی، تاریخی و اسلامی، گنجینه‌ای کامل از یادگارهای دوران پیش و پس از اسلام را در خود جای داده است. بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی، ری بیش از هفت هزار سال قدمت دارد و نام این شهر در سنگ‌نوشته بیستون، به شکل «راگا» دیده می‌شود.

همچنین وجود بارگاه منور امامزاده واجب التکریم و محدث عالی مقام شیعه؛ حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که در کلام گهربار امام معصوم ثواب زیارت ایشان در ری برابر با ثواب زیارت حضرت سیدالشهداء (ع) در کربلا معرفی شده است، هویتی ویژه و جایگاهی رفیع به این شهر تاریخی بخشیده است.

شهرری؛ یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در ایران

از همین رو، پروژه بزرگ «ثبت جهانی ری» در صورت تحقق، نقش بسیار مهم و مؤثری در ارتقاء جایگاه تاریخی، فرهنگی و سیاسی این شهر و معرفی آن به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در ایران خواهد شد.

در همین راستا پس از برگزاری جلسات مقدماتی و انجام هماهنگی و تشریک‌مساعی بخش های مختلف، جلسه بررسی مسائل و هماهنگی‌های اجرایی و حمایتی برای تسریع در ثبت جهانی محوطه باستانی ری با حضور نمایندگان مختلف دستگاه‌های اجرایی، در دفتر قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

در این نشست که باحضور علی دارابی قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدعلی یزدی خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، بیژن سلیمان‌پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، تشکیل شورای سیاست‌گذاری و کارگروه اجرایی پیگیری این پرونده به تصویب رسید.

ابراز مسرت از آغاز رویدادی بزرگ

بر این اساس مقرر شد، شورای سیاست‌گذاری و راهبری به ریاست سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و کارگروه اجرایی به ریاست بیژن سلیمان‌پور، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری آغاز به کار کند. همچنین علاوه بر نمایندگان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز عضو این شورا و کارگروه خواهند بود.

فرماندار ویژه شهرستان ری با ابراز مسرت از آغاز این رویداد بزرگ، از معاضدت، تلاش و پیگیری‌های دکتر یزدی‌خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران و اسلامی‌مهر از پیشکسوتان و فعالان جامعه شریف فرهنگیان شهرستان ری تقدیر و اظهار امیدواری کرد با تلاش مستمر مجموعه وزارت میراث فرهنگی و عنایت ویژه دارابی قائم مقام وزیر، اقدامات پیش رو به نحو مؤثر و مطلوبی به پیش برود.