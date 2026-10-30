به گزارش خبرنگار تابناک در استان یزد، آیت‌الله «محمدرضا ناصری» امام جمعه یزد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد با اشاره به ضرورت پایداری در مسیر حق اظهار کرد: ملت ایران نباید برابر فشارها و زیاده‌خواهی دشمن عقب‌نشینی کنند، بلکه باید با توکل به خداوند و استمرار تلاش، مسیر خود را با اطمینان ادامه دهند.

وی استقامت در مسیر الهی را زمینه‌ساز تحقق وعده‌های خداوند دانست و افزود: پایبندی به راه حق و پرهیز از انحراف، نیازمند ایمان، پایداری و اعتماد به حمایت پروردگار است.

۱۳ آبان؛ فرصتی برای بازخوانی شخصیت امام خمینی(ره)

امام جمعه یزد، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و سالروز تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه، به تبیین ویژگی‌های شخصیتی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: امام راحل شخصیتی هوشمند، استوار و پایدار داشت و در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی نقش برجسته‌ای ایفا کرد.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده، بر ضرورت توجه هم‌زمان به رشد علمی و معرفتی و تقویت بصیرت دانش‌آموزان تأکید کرد و نسبت به آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی هشدار داد.

رهنمودهای رهبری؛ نقشه راه پیشرفت کشور

آیت‌الله ناصری، با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، حمایت از تولید، تقویت دانشگاه‌ها، پرورش نخبگان و توسعه علمی را از محورهای مهم این توصیه‌ها دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی عملی برای تحقق آنها تأکید کرد.

وی تقویت روابط با کشورهای همسایه و کاهش وابستگی‌هایی را که زمینه فشارپذیری کشور در برابر آمریکا را فراهم می‌کند، ضروری برشمرد و حضور مسئولانه مسئولان در کنار مردم را از عوامل مؤثر در افزایش اقتدار ملی دانست.

ایستادگی در برابر ظلم؛ شرط حفظ عزت ملی

امام جمعه یزد، با تأکید بر ضرورت مقابله با ظلم و زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر تصریح کرد: ملت ایران باید با حفظ عزت و اقتدار، از استقلال کشور صیانت کند و در برابر خواسته‌های نامشروع قدرت‌های سلطه‌گر تسلیم نشود.

وی در پایان با اشاره به ناکامی دشمنان در برابر اراده ملت ایران، بر ضرورت حفظ وحدت، ارتقای آگاهی عمومی و حضور مسئولانه مردم در صحنه تأکید کرد و گفت: با تکیه بر استقامت، توکل به خداوند و دعا می‌توان با امید به لطف الهی، مسیر پیشرفت و پیروزی را ادامه داد.