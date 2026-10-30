وزیر بهداشت عنوان کرد:

ضرورت دسترسی عادلانه بیماران به‌ خدمات درمانی برای درمان سرطان

گروه استان‌ها - وزیر بهداشت، مراقبت‌های پس از جراحی و دسترسی عادلانه بیماران به خدمات درمانی را از عوامل کلیدی در موفقیت برای درمان سرطان دانست.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۸۷
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ضرورت دسترسی عادلانه بیماران به‌ خدمات درمانی برای درمان سرطان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان یزد ، «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پنجمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان سرطان ایران که در یزد در حال برگزاری است با اشاره به شتاب بار بیماری سرطان در کشور و تشریح «سه واقعیت کلیدی در موفقیت درمان»، بر لزوم ارتقای سواد سلامت، دسترسی عادلانه تشخیصی، تصمیم‌گیری چندتخصصی و استمرار مراقبت‌های پس از جراحی و درمان بیماری سرطان تاکید کرد. 

تشخیص زودهنگام؛ فرصتی برای درمان مؤثر

وی با اشاره به شیوع سرطان‌های پستان، روده بزرگ، معده، پروستات و مثانه در کشور افزود: افزایش آگاهی عمومی، ارتقای سواد سلامت و دسترسی عادلانه به خدمات تشخیصی می‌تواند با شناسایی علائم هشداردهنده و مراجعه به‌موقع، فرصت طلایی درمان را فراهم کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی نباید مانعی برای دسترسی بیماران به خدمات تشخیصی و درمانی باشد.

درمان سرطان نیازمند کار گروهی است

وی با تأکید بر اینکه مهارت جراح به‌تنهایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب کافی نیست، اظهار کرد: تشخیص دقیق، تصمیم‌گیری چندتخصصی، امکانات مناسب و کیفیت مراقبت‌ها در موفقیت درمان نقش تعیین‌کننده دارند.

ظفرقندی همچنین بر ضرورت سطح‌بندی جراحی‌های پیچیده متناسب با توانمندی و امکانات مراکز درمانی تأکید کرد.

مراقبت‌های پس از جراحی را جدی بگیریم

وی، پیگیری وضعیت بیمار، درمان‌های تکمیلی از جمله پرتودرمانی و درمان‌های هدفمند، بازتوانی و مراقبت‌های حمایتی را از بخش‌های ضروری زنجیره درمان سرطان برشمرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین گفت: حمایت اجتماعی از بیماران و کاهش موانع مالی و اجتماعی دسترسی به خدمات درمانی نیز از مسئولیت‌های نظام سلامت است و موفقیت درمان به انجام جراحی محدود نمی‌شود.

گفتنی است، وزیر بهداشت پنجشنبه هفتم آبان‌ماه به همراه علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت و جمعی از مدیران این وزارتخانه، در نشست هیات‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی یزد حضور یافت و مسائل، چالش‌ها و ظرفیت‌های این دانشگاه را بررسی کرد.

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