به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «محرم وزیری»، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، ضمن قدردانی از حضور مردم و دست‌اندرکاران این حماسه ملی، اظهار کرد: مردم ایران با حضور و همبستگی خود به دشمنان نشان دادند که ایران نه سرزمینی بی‌ریشه و ساختگی، بلکه کشوری با تاریخی پرافتخار و هویتی عمیق است که ریشه در اصالت و تمدن مردمان خود دارد.

ایران؛ پروژه‌ای ملی با مالکیت مردم

وی با بیان اینکه ایران یک پروژه خصوصی یا سرزمینی انتزاعی نیست، افزود: ایران یک پروژه ملی است که پس از انقلاب اسلامی، مالکیت و سرنوشت آن بیش از پیش در اختیار مردم قرار گرفت و امروز نیز همین مردم با ایستادگی و حضور خود از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند.

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وزیری با اشاره به دستاوردهای علمی و دفاعی کشور در سال‌های پس از انقلاب تصریح کرد: آنچه ایران در اختیار دارد، اراده، دانش و توان تولید داخلی است؛ سرمایه‌ای که با بمباران و جنگ از بین نمی‌رود. امروز توانمندی مهندسان ایرانی در عرصه موشکی و پهپادی نشان داده است که تحریم‌ها نتوانسته مانع پیشرفت و خودباوری ملت ایران شود.

قدرت ملی؛ زبان قابل فهم در برابر دشمنان

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با تأکید بر اینکه دشمن با استقلال و هویت سرزمینی ایران سر سازگاری ندارد، عنوان کرد: دشمن از این حجم از همبستگی، همدلی و همراهی مردم ایران به خشم آمده است و در برابر چنین دشمنی، نمی‌توان صرفاً با زبان دیپلماسی سخن گفت؛ بلکه قدرت و مقاومت نیز از مؤلفه‌های اساسی حفظ استقلال کشور است.

وی با اشاره به بخشی از رمان «کلیدر» اثر محمود دولت‌آبادی، بر ضرورت ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تأکید کرد و گفت: تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که هر اندازه در برابر دشمنان ضعف نشان دهیم، جسارت آن‌ها بیشتر خواهد شد؛ بنابراین باید با اقتدار از منافع و عزت ملی دفاع کنیم.

کردستان؛ سرزمین رشادت و ایستادگی

وزیری با اشاره به پیشینه تاریخی و مبارزاتی مردم کردستان خاطرنشان کرد: این سرزمین همواره خاستگاه مردان و زنان شجاعی بوده که در برابر بیگانگان سر خم نکرده‌اند؛ شخصیت‌هایی همچون سردار بایندر، محمدمرادخان شانوره، فاطمه‌خانم گلباغی و سنجرخان وزیری بخشی از هویت پرافتخار ایرانی و اسلامی این خطه هستند.

وی افزود: تاریخ کردستان سرشار از رشادت‌ها و مجاهدت‌هایی است که نشان می‌دهد مردم این دیار همواره برای دفاع از سرزمین، استقلال و عزت ایران پیشگام بوده‌اند.

عاشورا؛ سرچشمه خودباوری و مقاومت ملت ایران

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری روحیه مقاومت مردم ایران اظهار کرد: سهم ملت ایران از استقلال‌طلبی، عزت‌خواهی و شهادت‌طلبی، ریشه در فرهنگ عاشورا دارد؛ فرهنگی که با مؤلفه‌های هویت ملی آمیخته شده و به انسان ایرانی آموخته است که در برابر بیگانه سر خم نکند.

وی با اشاره به تاب‌آوری جامعه ایرانی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی افزود: این روحیه مقاومت و پایداری را باید در باورهای دینی، هویت تاریخی و فرهنگ عاشورایی مردم جست‌وجو کرد؛ همان عاملی که توانسته است در شرایط دشوار، حماسه‌های بزرگی خلق کند.

هشدار به وطن‌فروشان؛ خیانت به خانه، به آبادی ختم نمی‌شود

وزیری در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به افرادی که در شرایط جنگی در کنار دشمن قرار می‌گیرند، گفت: پشت کردن به خانه و مزدوری برای دشمن هیچ‌گاه به آبادانی منجر نمی‌شود. ممکن است دشمن از خیانت افراد سود ببرد، اما هرگز برای خائن احترام قائل نخواهد بود و چنین افرادی نخستین بازندگان تاریخ خواهند بود.

وی همچنین با تمجید از حضور مردم در تجمعات شبانه و همراهی آنان با مدافعان کشور، اظهار کرد: مردم ایران در روزهای دشوار، با حضور در خیابان‌ها و حمایت از سربازان وطن، جلوه‌ای از وفاداری و وطن‌دوستی را به نمایش گذاشته‌اند.

آینده ایران در گرو وحدت و حضور مردم

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی گفت: امروز زمان انتخاب و ایفای نقش در جایگاه ملت است. ایران می‌تواند از دل بحران‌ها فرصتی برای تثبیت جایگاه خود در نظم آینده جهان بسازد و این مهم به حضور، مشارکت و پشتیبانی آحاد مردم بستگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: آینده ایران می‌تواند آینده یک سرزمین تحقیرشده و منزوی یا کشوری اثرگذار و نقش‌آفرین در نظم جهانی باشد و انتخاب این مسیر به اراده و همراهی مردم وابسته است.