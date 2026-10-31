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۲۴۴ شب حضور برای ایران؛ میدان آزادی سنندج همچنان میزبان همدلی مردم + فیلم

گروه استان‌ها - اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی در سنندج برای دویست‌ و چهل و چهارمین شب متوالی برگزار شد؛ حضوری مستمر که طی ماه‌های گذشته به نمادی از همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و همراهی مردم کردستان با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۳۹
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۲۴۴ شب حضور برای ایران؛ میدان آزادی سنندج همچنان میزبان همدلی مردم + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شامگاه جمعه هشتم آبان‌ماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ مراسمی که با برگزاری دویست‌ و چهل و چهارمین شب متوالی، به یکی از ماندگارترین جلوه‌های مشارکت اجتماعی و حضور مردمی در استان تبدیل شده است.

در این آیین، اقشار مختلف مردم با حضور در میدان آزادی و در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید کردند و حمایت خود را از امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور به نمایش گذاشتند.

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شرکت‌کنندگان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جبهه مقاومت، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

سخنران این مراسم نیز با اشاره به نقش مردم در تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت کشور، استمرار این اجتماعات را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه شهروندان به مسائل ملی دانست.

این مراسم با قرائت دعا برای عزت، سربلندی و آرامش ایران اسلامی به پایان رسید؛ آیینی که پس از ۲۴۴ شب تداوم، اکنون به یکی از برنامه‌های ثابت و اثرگذار اجتماعی در مرکز استان کردستان تبدیل شده است.

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