به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، همایش پیاده‌روی خانوادگی صبح روز جمعه با حضور گسترده مردم و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سقز برگزار شد.

در این همایش «عبدالله چمن‌گلی»، مدیرکل امور استان‌ها و سرپرست دفتر امور مجلس وزارت ورزش و جوانان و از پیشکسوتان کشتی کردستان، «محسن بیگلری» نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، «ضیاءالدین نعمانی» معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز، «فرزاد خاکی» مدیرکل ورزش و جوانان استان، «ارسطو گویلی» شهردار سقز و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر حضور داشتند.

در پایان این مراسم، به پاس قدردانی از تلاش‌ها و افتخارات ورزشی قهرمانان فقید شهرستان، از خانواده زنده‌یاد حسن فرداد، قهرمان سقزی، و خانواده زنده‌یاد اسدالله رضازاده تجلیل شد.

افتتاح زمین چمن مصنوعی در روستای آیچی

در ادامه برنامه‌های سفر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، به شهرستان سقز، زمین چمن مصنوعی روستای آیچی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و مردم این روستا به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، ضیاءالدین نعمانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان، بخشدار مرکزی و مدیر آموزش و پرورش حضور داشتند.

افتتاح این مجموعه ورزشی در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی بیشتر جوانان و علاقه‌مندان به امکانات ورزشی انجام شد.

استقبال گسترده مردم از چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی زیویه

بازدید از محل برگزاری چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی و آیین‌های نمایشی زیویه، دیگر برنامه سفر علی‌اکبر ورمقانی به شهرستان سقز بود.

در این بازدید، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز، ضمن قدردانی از استقبال گسترده مردم و حضور پرشور شهروندان فرهنگ‌دوست، این مشارکت را نشان‌دهنده ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان و بیانگر رشد و پویایی فرهنگی جامعه دانستند.

چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی و آیین‌های نمایشی زیویه از ۶ تا ۹ آبان‌ماه با هدف پاسداشت آیین‌ها و سنت‌های بومی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه و ترویج هنر نمایش برگزار می‌شود و میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر تئاتر است.

برگزاری هم‌زمان برنامه‌های ورزشی، توسعه زیرساخت‌های روستایی و رویدادهای فرهنگی و هنری در سقز، جلوه‌ای از ظرفیت‌های متنوع این شهرستان در حوزه‌های اجتماعی، ورزشی و فرهنگی را به نمایش گذاشت.

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