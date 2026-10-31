به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جاده برای مردم روستا فقط یک مسیر ارتباطی نیست؛ راه دسترسی به درمانگاه، مدرسه، محل کار و زندگی است. اما برای اهالی برخی روستاهای شهرستان قروه، همین مسیر حیاتی به کابوسی روزمره تبدیل شده است.

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خرابی گسترده جاده‌های روستایی منتهی به معادن پوکه، موضوعی است که مدت‌هاست صدای اعتراض و گلایه اهالی منطقه را بلند کرده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، فعالیت ۱۱ معدن پوکه در محورهای روستایی احمدآباد، دیرکلو و قزلجه‌کند و تردد مستمر خودروهای سنگین، از عوامل اصلی آسیب به زیرساخت‌های این مسیرها عنوان می‌شود.

تابناک کردستان با حضور میدانی در یکی از این محورهای آسیب‌دیده، پای صحبت مردم نشست تا از نزدیک ابعاد این مشکل و پیامدهای آن بر زندگی روستاییان را بررسی کند.

یکی از اهالی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک با اشاره به اضافه‌بار کامیون‌های حامل پوکه گفت: خودروهایی که ظرفیت حمل ۱۰ تن بار دارند، گاهی تا ۱۵ تن بار جابه‌جا می‌کنند و همین اضافه‌بار، آسفالت و زیرساخت جاده را تخریب کرده است.

اما ماجرا فقط به خرابی آسفالت و چاله‌های جاده ختم نمی‌شود؛ اینجا پای سلامت و جان مردم هم در میان است.

یکی دیگر از روستاییان با ابراز نگرانی از وضعیت دسترسی به خدمات درمانی گفت: وقتی بیماری داشته باشیم، به دلیل خرابی جاده، خودرو و حتی آژانس حاضر به آمدن به روستا نیستند؛ در چنین شرایطی اگر بیمار اورژانسی داشته باشیم، چگونه باید او را به شهر برسانیم؟

گلایه از افزایش سرسام‌آور هزینه رفت‌وآمد

یکی دیگر از اهالی از افزایش سرسام‌آور هزینه رفت‌وآمد گلایه کرد و یادآور شد: پیش‌تر کرایه خودرو تا روستا ۵۰ هزار تومان بود، اما حالا رانندگان حتی با دریافت یک میلیون تومان هم حاضر به قبول سرویس نیستند.

روستایی دیگری نیز با اشاره به دشوار شدن مسیرهای ارتباطی اظهار کرد: مسیری که قبلاً در ۱۵ دقیقه تا شهر سریش‌آباد طی می‌کردیم، حالا گاهی حتی با یک ساعت هم نمی‌توانیم به مقصد برسیم.

خرابی جاده‌ها همچنین خسارت‌های مستقیمی به خودروهای مردم وارد کرده است. یکی از اهالی با اشاره به ریزش پوکه و خرده‌سنگ از کامیون‌های باری در مسیر گفت: اضافه‌بار خودروهای سنگین و ریختن پوکه در جاده، علاوه بر ایجاد خطر تصادف، موجب آسیب به لاستیک‌ها و جلوبندی خودروها شده است.

روایت مردم این منطقه یک پیام روشن دارد؛ جاده‌ای که باید مسیر آرامش و ارتباط روستا با شهر باشد، امروز به دلیل وضعیت نامناسب زیرساخت‌ها و تردد خودروهای سنگین، به عاملی برای تحمیل هزینه، خطر و محدودیت بر زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.

اما پرسش اصلی اینجاست:

اگر معادن پوکه از این جاده‌ها برای فعالیت اقتصادی و حمل محصولات خود استفاده می‌کنند، سهم آنها در حفظ، نگهداری و جبران خسارت‌های واردشده به این زیرساخت‌ها چیست؟

چه نهادی بر میزان بار کامیون‌های معدنی نظارت می‌کند؟ آیا باسکول و کنترل تناژ در مسیرهای خروجی معادن فعال است؟ چرا باید خودروهای سنگین با بارهای چندین‌تنی، بدون رعایت ظرفیت مجاز، زیرساخت جاده‌های روستایی را تخریب کنند و مردم هزینه این بی‌ضابطگی را بپردازند؟

خبرگزاری تابناک کردستان با انعکاس مطالبات و گلایه‌های مردم، از فرماندار شهرستان قروه، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان انتظار دارد به‌صورت شفاف درباره این وضعیت پاسخگو باشند.

انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در اسرع وقت با بازدید میدانی از این محورها، میزان خسارت‌ها را بررسی کرده، بر تناژ خودروهای حمل پوکه نظارت جدی اعمال کنند و برنامه‌ای مشخص و زمان‌بندی‌شده برای ترمیم و بازسازی جاده‌ها ارائه دهند.

مردم این روستاها نه خواهان تعطیلی فعالیت معادن هستند و نه امتیازی فراتر از حقوق قانونی خود می‌خواهند؛ آنها فقط جاده‌ای ایمن و قابل تردد می‌خواهند.

اقتصاد معدن نباید به قیمت تخریب زیرساخت‌های روستایی و به خطر افتادن جان و آسایش مردم تمام شود. حالا نوبت مسئولان است که به‌جای وعده، پاسخ روشن و اقدام عملی ارائه دهند.