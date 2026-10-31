بازگشت ۹۱ هزار مترمربع از اراضی ملی به طبیعت در دیواندره

گروه استان‌ها - ۹۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی تصرف‌شده در روستای «برده‌ره‌ش» شهرستان دیواندره، با مشارکت داوطلبانه ۹ نفر از متصرفان پیشین آزادسازی و به عرصه‌های طبیعی بازگردانده شد؛ اقدامی که با بذرکاری گونه‌های مرتعی، گامی در راستای احیای پوشش گیاهی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی کردستان به شمار می‌رود.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۶۷
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بازگشت ۹۱ هزار مترمربع از اراضی ملی به طبیعت در دیواندره

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در اقدامی قابل توجه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، ۱۱ قطعه از اراضی ملی تصرف‌شده در روستای «برده‌ره‌ش» شهرستان دیواندره، با همکاری و مشارکت داوطلبانه ساکنان محلی آزادسازی شد و به عرصه‌های تحت مدیریت منابع طبیعی بازگشت.

این اقدام که هفته گذشته و در پی تعامل و اعتمادسازی میان کارشناسان منابع طبیعی و مردم محلی انجام شد، زمینه بازگشت ۹۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی به طبیعت را فراهم کرد.

بر اساس این گزارش، ۹ نفر از ساکنان مرتبط با این اراضی طی دوره‌ای یک تا هفت‌ساله از این عرصه‌ها بهره‌برداری می‌کردند که با همراهی و همکاری آنان، اراضی مذکور به‌صورت داوطلبانه آزادسازی شد.

در ادامه این اقدام مشارکتی، کارشناسان بلوک حفاظتی «چهل‌چشمه» دیواندره با همکاری متصرفان پیشین، عملیات بذرکاری در عرصه‌های آزادشده را نیز اجرا کردند.

در این عملیات، بذر گونه‌های مرتعی کما، جاشیر و اسپرس کاشته شد تا زمینه تقویت پوشش گیاهی، بهبود وضعیت مراتع و بازگشت تدریجی این اراضی به چرخه طبیعی فراهم شود.

کارشناسان منابع طبیعی با تأکید بر اهمیت جلب اعتماد مردم و تقویت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از سرمایه‌های ملی، ابراز امیدواری کردند این تجربه بتواند زمینه‌ساز اقدامات مشابه در دیگر مناطق استان شود و افراد بیشتری با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی، برای رفع تصرف داوطلبانه اراضی ملی پیش‌قدم شوند.

این تجربه در دیواندره بار دیگر نشان داد که حفاظت از منابع طبیعی تنها به اقدامات قانونی و نظارتی محدود نمی‌شود و گفت‌وگو، اعتمادسازی و همراهی مردم محلی نیز می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از سرمایه‌های ملی داشته باشد.

بازگشت این اراضی به طبیعت و آغاز عملیات احیای پوشش گیاهی آن‌ها، نمونه‌ای از ظرفیت مشارکت اجتماعی در حفاظت پایدار از محیط زیست و مراتع کردستان است؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد همدلی مردم و متولیان منابع طبیعی می‌تواند به اقدامی عملی برای ترمیم طبیعت تبدیل شود.

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