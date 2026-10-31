گروه استان‌ها - مدیر پدافند غیرعامل شهرستان قروه اعلام کرد که تمهیدات لازم برای تأمین کالاهای اساسی، پایداری انرژی و استمرار خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «فرشاد خالدیان»، مدیر پدافند غیرعامل شهرستان قروه، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، از برنامه‌ریزی برای برگزاری مانورهای تخصصی با رویکرد عملیاتی خبر داد و تأکید کرد: هدف از اجرای این مانورها، شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاه‌های اجرایی و افزایش آمادگی شهرستان برای مدیریت شرایط بحرانی است.

خالدیان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با بیان اینکه پدافند غیرعامل بر پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع بحران تأکید دارد، اظهار کرد: اقدامات پدافند غیرعامل باید در شرایط عادی و زمانی که فرصت برنامه‌ریزی وجود دارد، انجام شود تا با کاهش آسیب‌پذیری، افزایش بازدارندگی و حفظ تداوم خدمات‌رسانی، بتوان در زمان بحران از خسارت‌های احتمالی جلوگیری کرد.

وی افزود: پدافند غیرعامل زمانی به اهداف خود دست پیدا می‌کند که با مشارکت مردم، آموزش شهروندان و آمادگی دستگاه‌های مسئول همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که در شرایط بحرانی، مردم برای تأمین نیازهای ضروری و دریافت خدمات عمومی با دغدغه جدی مواجه نشوند.

مدیر پدافند غیرعامل شهرستان قروه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ماه‌های گذشته تصریح کرد: با همکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان، به‌ویژه مدیران و اعضای ۱۱ کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده و هر کارگروه متناسب با وظایف خود، اقدامات لازم را برای تسهیل مدیریت بحران در حوزه مسئولیتش انجام داده است.

خالدیان با اشاره به شعار هفته پدافند غیرعامل امسال، «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار»، خاطرنشان کرد: برنامه‌های این هفته از چهارم آبان‌ماه آغاز می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، برای روزهای مختلف و متناسب با مأموریت کارگروه‌ها، مانورهای تخصصی در نظر گرفته شده است.

برگزاری مانورها برای شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها

وی با تأکید بر تفاوت رویکرد مانورهای امسال با برنامه‌های صرفاً نمایشی یادآور شد: با توجه به شرایط کشور و منطقه، تلاش کرده‌ایم مانورها از حالت نمادین خارج شوند و به‌صورت عملیاتی اجرا شوند تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف هر دستگاه را شناسایی کرده و میزان آمادگی مجموعه‌ها را در مواجهه با شرایط واقعی ارزیابی کنیم.

مدیر پدافند غیرعامل شهرستان قروه، تأمین مایحتاج عمومی مردم و پایداری انرژی را از محورهای مهم برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دانست و بیان کرد: کارگروه امنیت غذایی، موضوع تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم را پیگیری می‌کند و کارگروه انرژی نیز تمهیدات لازم را برای تأمین سوخت و استمرار خدمات مرتبط با انرژی در شرایط اضطراری در نظر گرفته است.

خالدیان در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در اجرای موفق برنامه‌های پدافند غیرعامل گفت: هدف اصلی این اقدامات، حفظ آرامش و امنیت مردم، کاهش آسیب‌های احتمالی و جلوگیری از خسارت‌های جانی و مالی در شرایط بحرانی است تا با آمادگی بیشتر دستگاه‌ها و همراهی مردم، بتوانیم آینده‌ای امن‌تر و باثبات‌تر برای شهرستان و کشور رقم بزنیم.