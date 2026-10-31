به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «مرتضی جوانمردی»، رئیس شورای پدافند غیرعامل و فرماندار شهرستان قروه، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، از آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای مواجهه با شرایط اضطراری خبر داد و بر ضرورت همکاری مردم، مقابله با تخلفات در توزیع کالاهای اساسی و دریافت اخبار از منابع رسمی تأکید کرد.

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«مرتضی جوانمردی» فرماندار قروه، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های عضو این شورا و پیگیری‌های سرهنگ خالدیان، اقدامات لازم برای افزایش آمادگی شهرستان در حوزه پدافند غیرعامل انجام شده و جلسات متعددی برای هماهنگی و برنامه‌ریزی در این زمینه برگزار شده است.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سناریوهای مختلف، حتی شرایط بحرانی و دشوار، مورد توجه قرار گرفته و برای حفظ پایداری خدمات عمومی، تدابیر لازم در حوزه کالاهای اساسی، زیرساخت‌های راه، انرژی، سوخت و ارزاق عمومی اندیشیده شده است.

فرماندار قروه با اشاره به پیش‌بینی ذخایر کالاهای اساسی در شهرستان تصریح کرد: برای تأمین نان و استمرار فعالیت نانوایی‌ها در صورت بروز مشکل در تأمین سوخت، استفاده از سوخت جایگزین پیش‌بینی شده است تا خدمات‌رسانی به شهروندان با وقفه مواجه نشود.

نتایج اقدامات آزمایشی، نشان‌دهنده آمادگی دستگاه‌ها!

وی با بیان اینکه مانورهای برگزارشده، فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول بوده است، ادامه داد: نتایج اقدامات آزمایشی انجام‌شده، آمادگی دستگاه‌های مرتبط را نشان می‌دهد و در هفته پدافند غیرعامل نیز مانورهای عملیاتی با جدیت بیشتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جوانمردی در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش مردم در حفظ امنیت و پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده مواردی همچون احتکار، قاچاق آرد، کم‌فروشی نان یا تخلفات مرتبط با توزیع ارزاق عمومی، موضوع را از طریق مراجع و سامانه‌های معرفی‌شده گزارش دهند.

وی همچنین با اشاره به سامانه تلفنی ۱۲۸، از مردم خواست تخلفات احتمالی را از مسیرهای رسمی پیگیری و گزارش کنند تا امکان رسیدگی به موارد مطرح‌شده فراهم شود.

رئیس شورای پدافند غیرعامل شهرستان قروه با تأکید بر ضرورت مقابله با انتشار اخبار کذب و شایعات در فضای مجازی خاطرنشان کرد: شهروندان اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به شهرستان را از طریق منابع رسمی، از جمله کانال اطلاع‌رسانی فرمانداری و رسانه‌های معتبر، دنبال کنند و از بازنشر مطالب تأییدنشده بپرهیزند.

وی همچنین گفت: مجموعه اقدامات پیش‌بینی‌شده با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌ها، حفظ پایداری خدمات عمومی و اطمینان از تأمین نیازهای ضروری مردم در شرایط اضطراری انجام شده است.