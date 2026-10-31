به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌جنوبی، مدتی است که مشکلات مربوط به تأمین و توزیع سهمیه آرد روستاییان و عشایر در خراسان جنوبی، به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است؛ مشکلی که آثار آن تنها به مناطق روستایی محدود نمانده و نانوایی‌های شهری را نیز با افزایش مراجعه‌کنندگان مواجه کرده است.

با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، تقاضا برای خرید نان افزایش یافته و مراجعه شماری از روستاییان به شهرها برای تهیه نان، بر شلوغی نانوایی‌ها افزوده است.

برخی شهروندان با گلایه از صف‌های طولانی نانوایی‌ها می‌گویند برای تهیه چند قرص نان ناچارند مدت زیادی منتظر بمانند و در برخی روزها نیز به دلیل پایان پخت یا اتمام سهمیه روزانه نانوایی، موفق به خرید نان نمی‌شوند.

نانوایان نیز از شرایط موجود رضایت ندارند و معتقدند سهمیه آرد اختصاص‌یافته به نانوایی‌های شهری، پاسخگوی حجم بالای تقاضا نیست.

به گفته آنان، افزایش مراجعه روستاییان برای خرید نان از شهر، در کنار افزایش مصرف ناشی از بازگشایی مدارس، موجب شده است نانوایی‌ها با حجم بیشتری از مشتریان مواجه شوند؛ در حالی که سهمیه آرد آن‌ها متناسب با این افزایش تقاضا تغییر نکرده است.

مشکل سهمیه آرد روستائیان، موضوعی کشوری است

مساله سهمیه آرد روستاییان و عشایر تنها مختص خراسان جنوبی نیست و به سیاست‌ها و سازوکارهای کشوری تخصیص و توزیع آرد ارتباط دارد؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سهمیه‌ها بر اساس جمعیت و نیاز واقعی مناطق روستایی و عشایری را دوچندان کرده است.

در همین زمینه، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خراسان‌جنوبی، با اشاره به گلایه‌های روستاییان درباره نحوه توزیع آرد اعلام کرده بود که در برخی مناطق، سهمیه خانوارها به‌صورت مرحله‌ای توزیع می‌شود و این موضوع به معنای حذف سهمیه آنان نیست.

وی همچنین تأکید کرده بود که سهمیه‌های آرد به‌صورت مستمر بررسی و به‌روزرسانی می‌شوند.

پیگیری‌ها برای رفع مشکلات سهمیه آرد چه نتیجه‌ای داشت؟

در این میان، استاندار خراسان جنوبی نیز چند روز پیش با اشاره به مشکلات مربوط به سهمیه آرد روستاییان و عشایر، از پیگیری این موضوع برای رفع مشکلات موجود خبر داده بود.

با وجود این پیگیری‌ها، گلایه‌های مردم و نانوایان نشان می‌دهد که موضوع تأمین نان همچنان در برخی مناطق نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر است.

اکنون انتظار می‌رود با پیگیری مسئولان استانی و همکاری دستگاه‌های متولی در سطح کشور، ضمن بررسی میزان سهمیه آرد روستاییان و عشایر، برای تأمین نیاز واقعی نانوایی‌های شهری نیز تدابیر لازم اتخاذ شود تا شهروندان برای تهیه نان روزانه با صف‌های طولانی و کمبود عرضه مواجه نشوند.