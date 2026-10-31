پیرتاج در مسیر توسعه زیرساخت‌ها

گروه استان‌ها - پروژه‌های عمرانی و زیرساختی پیرتاج، روند اجرای طرح‌های توسعه شهری، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری و ارتقای خدمات ارتباطی شهر بیجار مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۷۸
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پیرتاج در مسیر توسعه زیرساخت‌ها

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «کاظم کاظمی» فرماندار شهرستان بیجار، به همراه جمعی از مسئولان شهرستان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر پیرتاج، از طرح‌های عمرانی، خدماتی، زیرساختی و ظرفیت‌های تاریخی این شهر بازدید کرد.

در جریان این بازدید، قنات تاریخی تجره به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و میراثی منطقه مورد توجه قرار گرفت. این قنات با قدمتی که در گزارش فرمانداری حدود پنج هزار سال پیش از میلاد عنوان شده، نمادی از دانش و مهارت گذشتگان در مدیریت منابع آب به شمار می‌رود و ظرفیت قابل توجهی برای معرفی پیشینه تاریخی منطقه دارد.

فرماندار بیجار همچنین از روند احداث مجموعه بوم‌گردی شهرداری پیرتاج، پارک شهری و بلوار شهدای خدمت بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این پروژه‌ها و اقدامات صورت‌گرفته برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود فضاهای عمومی شهر قرار گرفت.

در ادامه این برنامه، مراسم رونمایی از ماشین‌آلات جدید شهرداری پیرتاج برگزار شد. تجهیز شهرداری به این ماشین‌آلات با هدف تقویت توان عملیاتی مجموعه مدیریت شهری و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری و نگهداری معابر انجام شده است.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در محور خورخوره ـ پیرتاج

در بخش دیگری از برنامه‌های فرماندار بیجار، روند نصب و راه‌اندازی دکل مخابراتی ایرانسل در محدوده روستای خورخوره تا شهر پیرتاج نیز مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

این پروژه با هدف بهبود کیفیت خدمات تلفن همراه و دسترسی به اینترنت در حال اجراست و بهره‌برداری از آن می‌تواند به ارتقای پوشش ارتباطی و تسهیل دسترسی ساکنان شهر پیرتاج و روستاهای پیرامونی به خدمات مخابراتی کمک کند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی فرمانداری، برای این دکل شعاع پوششی حدود ۶۰ کیلومتر و محدوده پوشش اعلام‌شده ۵۰ کیلومتر در نظر گرفته شده است که با تکمیل و بهره‌برداری از آن، جمعیت بیشتری از خدمات ارتباطی برخوردار خواهند شد.

مجموع این بازدیدها در راستای بررسی میدانی وضعیت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، شناسایی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری و پیگیری روند ارتقای خدمات عمومی در شهر پیرتاج انجام شد.

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