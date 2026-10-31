شورای ماده ۲۰ مریوان بر تقویت مطالبه‌گری تأکید کرد

گروه استان‌ها - در جلسه شورای ماده ۲۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر مریوان، بر ترویج مطالبه‌گری قانونی، فعال‌سازی شوراهای ادارات و تقویت نقش ستاد در پیگیری مسائل و مطالبات مردمی تأکید شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۸۹
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شورای ماده ۲۰ مریوان بر تقویت مطالبه‌گری تأکید کرد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه شورای ماده ۲۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان مریوان با حضور ماموستا «مصطفی شیرزادی»، امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف شهرستان، «مولانا مردوخی» دبیر ستاد، حجت‌الاسلام کریمی دادستان، حجت‌الاسلام رضوانی از سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولان نظامی و انتظامی و اعضای شورای تأمین برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مریوان، به تشریح موضوعاتی از جمله تقویت فرهنگ مطالبه‌گری، فعال‌سازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و معرفی سامانه نظارت و پاسخ‌گویی «سو» پرداخت.

وی با تأکید بر اهمیت مطالبه‌گری آگاهانه و مسئولانه اظهار کرد: آموزش و آگاهی‌بخشی به شهروندان، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ترویج مطالبه‌گری در چارچوب قانون می‌تواند زمینه ارتقای پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی را فراهم کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مریوان همچنین معرفی و ترویج سامانه «سو» را راهکاری برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه‌های مربوطه و پیگیری مسائل و مطالبات شهروندان دانست و بر ضرورت آشنایی عمومی با ظرفیت‌های این سامانه تأکید کرد.

ستاد امر به معروف در مریوان باید تقویت شود

در ادامه جلسه، امام جمعه مریوان و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان، با استناد به آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران بر اهمیت و جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از پایه‌ها و ستون‌های اساسی دین اسلام است و بی‌توجهی به این فریضه می‌تواند زمینه گسترش ناهنجاری‌ها و فراهم‌شدن بستر نفوذ دشمن را ایجاد کند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مریوان با اشاره به پیامدهای ترک این فریضه، نسبت به کمرنگ‌شدن نقش ستاد در سطح شهرستان‌ها هشدار داد و خواستار توجه جدی‌تر ستادهای استانی و کشوری به احیا و تقویت جایگاه این نهاد شد.

ماموستا شیرزادی تأکید کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید نقش فعال‌تر و مؤثرتری در سطح شهرها داشته باشد و با تقویت ساختارها و ظرفیت‌های آن، زمینه اجرای برنامه‌های عملیاتی و اثرگذار فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر، بر ضرورت توجه مسئولان و آحاد جامعه به این مسئولیت دینی و اجتماعی تأکید کرد و نسبت به پیامدهای بی‌تفاوتی در برابر ناهنجاری‌ها و تهدیدهای اجتماعی هشدار داد.

ارائه راهکار برای تقویت همکاری دستگاه‌ها

در بخش دیگری از این نشست، دادستان شهرستان، نماینده فرماندهی سپاه پاسداران، نماینده دفتر مربوطه و سایر اعضای شورای ماده ۲۰ دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای تقویت فعالیت‌های ستاد و توسعه همکاری میان دستگاه‌های مختلف ارائه کردند.

حاضران بر ضرورت هم‌افزایی، تعامل و همکاری مجموعه‌های مسئول برای پیشبرد برنامه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید کردند و راهکارهایی را برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده و تبدیل پیشنهادها به اقدامات عملی مورد بررسی قرار دادند.

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