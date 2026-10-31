به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «مراد هنرور»، فرمانده هنگ مرزی بانه، از کشف چندین محموله کالای قاچاق با اشراف اطلاعاتی و اقدامات کنترلی و عملیاتی مرزبانان در نوار مرزی این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی بانه با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات کنترلی و عملیاتی، موفق به شناسایی و توقیف محموله‌هایی از کالای قاچاق در نوار مرز شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه افزود: مأموران در جریان پایش و کنترل دقیق نوار مرزی با تعدادی از قاچاقچیان حامل بار قاچاق مواجه شدند که این افراد پس از مشاهده حضور مرزبانان، محموله‌های خود را رها کرده و از محل متواری شدند.

هنرور با اشاره به تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان، تصریح کرد: در بررسی محل، اقلام قاچاق شامل ۹ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار، ۳ هزار و ۸۰۰ قطعه جوجه یک‌روزه، یک‌هزار و ۲۸۹ لیتر سوخت، ۶ دستگاه تلویزیون هوشمند و ۲۴۴ رأس احشام کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی کارشناسان، ارزش ریالی محموله‌های کشف‌شده ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده هنگ مرزی بانه تأکید کرد: اقدامات برای شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق ادامه دارد.

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