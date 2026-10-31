فرمانده هنگ مرزی بانه خبر داد؛

کشف محموله‌های قاچاق ۱۰۰ میلیارد ریالی در مرز بانه

گروه استان‌ها - فرمانده هنگ مرزی بانه از کشف و توقیف محموله‌های قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در نوار مرزی این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۹۲
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کشف محموله‌های قاچاق ۱۰۰ میلیارد ریالی در مرز بانه

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «مراد هنرور»، فرمانده هنگ مرزی بانه، از کشف چندین محموله کالای قاچاق با اشراف اطلاعاتی و اقدامات کنترلی و عملیاتی مرزبانان در نوار مرزی این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی بانه با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات کنترلی و عملیاتی، موفق به شناسایی و توقیف محموله‌هایی از کالای قاچاق در نوار مرز شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه افزود: مأموران در جریان پایش و کنترل دقیق نوار مرزی با تعدادی از قاچاقچیان حامل بار قاچاق مواجه شدند که این افراد پس از مشاهده حضور مرزبانان، محموله‌های خود را رها کرده و از محل متواری شدند.

هنرور با اشاره به تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان، تصریح کرد: در بررسی محل، اقلام قاچاق شامل ۹ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار، ۳ هزار و ۸۰۰ قطعه جوجه یک‌روزه، یک‌هزار و ۲۸۹ لیتر سوخت، ۶ دستگاه تلویزیون هوشمند و ۲۴۴ رأس احشام کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی کارشناسان، ارزش ریالی محموله‌های کشف‌شده ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده هنگ مرزی بانه تأکید کرد: اقدامات برای شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق ادامه دارد.

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