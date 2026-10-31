به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، کمربندی ضلع غربی مریوان سال‌ها یکی از مطالبات جدی شهروندان این شهرستان بوده است؛ پروژه‌ای که با وجود اهمیت آن در کاهش بار ترافیکی، تسهیل تردد و بهبود وضعیت دسترسی به محدوده‌های مختلف شهر، برای مدت‌ها در انتظار اقدام عملی و خروج از رکود باقی مانده بود.

با این حال، طی ماه‌های اخیر و در پی انتقادات رسانه‌ای، از جمله پیگیری‌های خبرگزاری تابناک، و همچنین ورود و تأکید استاندار کردستان، روند اجرای این پروژه شتاب گرفت و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مسئولیت اصلی اجرای آن را بر عهده گرفت.

اما آنچه در روزهای اخیر درباره این پروژه اتفاق افتاده، پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: سهم واقعی شهرداری مریوان در اجرای کمربندی چیست و چرا در روایت رسانه‌ای اخیر، چنین تصویری از نقش این مجموعه ارائه شده که گویی احداث این مسیر حاصل عملکرد شهرداری است؟

بازی با روایت یک پروژه عمرانی!

چند روز پیش، دانیال فتاحی، شهردار مریوان، با همراهی یک بلاگر اهل سنندج، اقدام به تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای درباره احداث میدانی در ابتدای کمربندی ضلع غربی و در محدوده دریاچه زریبار کرد.

در این روایت رسانه‌ای، ابتدا از احداث میدانی با نام «خاتون خورشید مریوانی» در مدت هشت روز سخن گفته می‌شود؛ میدانی که در مقیاس یک پروژه عمرانی شهری، ابعاد محدودی دارد. اما در ادامه، دوربین و روایت رسانه‌ای به سمت خود کمربندی می‌رود و به شکلی پیش می‌رود که ممکن است این تصور را برای مخاطب ایجاد کند که اجرای این پروژه بزرگ نیز از دستاوردهای مستقیم شهرداری مریوان است.

اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید میان اطلاع‌رسانی درباره اقدامات شهرداری و مصادره رسانه‌ای دستاوردهای سایر دستگاه‌ها تفاوت قائل شد.

اگر احداث کمربندی با مسئولیت و اعتبارات اداره‌کل راهداری و با پیگیری مدیریت ارشد استان به مرحله اجرا رسیده است، چرا در روایت رسانه‌ای شهرداری، مرز میان مسئولیت دستگاه مجری و نقش مجموعه مدیریت شهری به‌روشنی مشخص نمی‌شود؟

سهم شهرداری از این پروژه دقیقاً چه بود؟

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره تقسیم وظایف اجرای این پروژه، مسئولیتی که به شهرداری مریوان واگذار شده بود، پیگیری و جلب رضایت پنج نفر از معترضان به اجرای طرح بود؛ موضوعی که گفته می‌شود حتی در همین بخش نیز مطالبات مالی این افراد هنوز پرداخت نشده است.

اگر این اطلاعات صحت داشته باشد، پرسش جدی این است که شهرداری چگونه پیش از تعیین تکلیف تعهدات خود در برابر این شهروندان، اقدام به برجسته‌سازی رسانه‌ای پروژه‌ای می‌کند که بخش اصلی عملیات اجرایی آن بر عهده دستگاه دیگری بوده است؟

آیا بهتر نیست شهرداری پیش از تولید محتوای تبلیغاتی و معرفی دستاوردهای عمرانی، ابتدا درباره میزان پیشرفت تعهدات خود، وضعیت رضایت مالکان و سرنوشت مطالبات مردم توضیح دهد؟

تبلیغات رسانه‌ای با هزینه چه کسی؟

موضوع دیگری که در این میان نیازمند شفاف‌سازی است، نحوه همکاری شهرداری با بلاگر مذکور و هزینه احتمالی تولید و انتشار این محتواست.

افکار عمومی حق دارد بداند آیا این همکاری در قالب یک فعالیت رسانه‌ای داوطلبانه انجام شده یا شهرداری بابت آن از منابع عمومی هزینه‌ای پرداخت کرده است؟

در صورت پرداخت وجه، میزان قرارداد، محل تأمین اعتبار، نحوه انتخاب تولیدکننده محتوا و خروجی مورد انتظار از این همکاری باید روشن شود. استفاده از ظرفیت فعالان فضای مجازی برای معرفی خدمات شهری فی‌نفسه ایرادی ندارد، اما منابع عمومی نباید به ابزاری برای ساختن کارنامه تبلیغاتی مدیران تبدیل شود.

مریوان به کارنامه‌سازی نیاز ندارد؛ به پاسخگویی نیاز دارد

بی‌تردید احداث یک میدان شهری، حتی اگر در مدت هشت روز انجام شده باشد، می‌تواند اقدامی قابل تقدیر باشد؛ اما این اقدام نباید به بستری برای مخدوش شدن سهم دستگاه‌های مسئول در اجرای یک پروژه مهم زیرساختی تبدیل شود.

کمربندی ضلع غربی مریوان حاصل یک مطالبه چندساله مردمی و پیگیری‌هایی است که باید سهم هر مجموعه در آن به‌درستی ثبت شود. از انتقادات رسانه‌ای و پیگیری‌های استانی گرفته تا مسئولیت اجرایی اداره‌کل راهداری و تعهدات واگذارشده به شهرداری، هیچ‌کدام نباید در روایت‌سازی‌های تبلیغاتی نادیده گرفته شوند.

انتظار می‌رود شهردار مریوان به‌جای تمرکز بر برجسته‌سازی رسانه‌ای پروژه‌هایی که مسئولیت اصلی اجرای آنها بر عهده دستگاه‌های دیگر بوده است، درباره میزان ایفای تعهدات شهرداری، پرداخت مطالبات معترضان و هزینه‌های احتمالی تبلیغات رسانه‌ای شفاف‌سازی کند.

مردم مریوان بیش از آنکه به تصاویر تبلیغاتی از پروژه‌های عمرانی نیاز داشته باشند، به اجرای واقعی طرح‌ها، پرداخت حقوق شهروندان و صداقت در معرفی عملکرد دستگاه‌ها نیاز دارند.

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