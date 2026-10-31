کریدور سقز ـ دیواندره یک گام به تکمیل نزدیک‌تر شد/ بازگشایی ۳.۵ کیلومتر دیگر + فیلم

گروه استان‌ها - ۳.۵ کیلومتر از محور کریدوری سقز ـ دیواندره پس از اجرای عملیات ایمن‌سازی و خط‌کشی بازگشایی شد و ۳.۵ کیلومتر دیگر نیز طی روزهای آینده زیر بار ترافیک می‌رود.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۵۶
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کریدور سقز ـ دیواندره یک گام به تکمیل نزدیک‌تر شد/ بازگشایی ۳.۵ کیلومتر دیگر + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، بخشی از محور کریدوری سقز ـ دیواندره به طول ۳.۵ کیلومتر، پس از تکمیل عملیات اجرایی، ایمن‌سازی و خط‌کشی، برای تردد خودروها بازگشایی شد.

این محدوده در کیلومتر ۴۴ محور سقز ـ دیواندره و در قالب قطعه سه‌الفِ باقی‌مانده از قطعه پنج محور میاندوآب ـ کرمانشاه قرار دارد که با انجام اقدامات فنی و ایمنی، آماده بهره‌برداری شده است.

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«چیا لیلی»، نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اعلام این خبر اظهار کرد: در چند روز آینده نیز ۳.۵ کیلومتر دیگر از این قطعه بازگشایی خواهد شد.

با بازگشایی این بخش و بهره‌برداری از مسیرهای باقی‌مانده، انتظار می‌رود روند تردد در محور سقز ـ دیواندره تسهیل شود و بخشی از مشکلات ترافیکی این مسیر برطرف شود.

تکمیل این محور کریدوری، از مطالبات مهم حوزه حمل‌ونقل در منطقه به شمار می‌رود و تسریع در اجرای بخش‌های باقی‌مانده آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و تسهیل ارتباطات جاده‌ای در شمال استان کردستان داشته باشد.

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