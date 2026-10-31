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عکس: رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان

کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۵۹تاریخ انتشار: شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۹:۴۷
کاروان کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان با درخشش خیره‌کننده آزادکاران به کار خود رنگ و بویی افتخارآفرین داد؛ جایی که احمد محمدنژاد جوان و امیرحسین زارع با شکست رقبای نامدار خود بر سکوی نخست و مدال طلا ایستادند، و رحمان عموزاد و حسن‌یزدانی نیز با جنگندگی در دیدارهای رده‌بندی، دو مدال برنز ارزشمند دیگر را برای کشورمان به ارمغان آوردند.
عکس: رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان
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