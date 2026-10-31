گزارش تصویری ۸۰۸ بازدید

عکس: رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان

کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۵۹ تاریخ انتشار: شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۹:۴۷

کاروان کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان با درخشش خیره‌کننده آزادکاران به کار خود رنگ و بویی افتخارآفرین داد؛ جایی که احمد محمدنژاد جوان و امیرحسین زارع با شکست رقبای نامدار خود بر سکوی نخست و مدال طلا ایستادند، و رحمان عموزاد و حسن‌یزدانی نیز با جنگندگی در دیدارهای رده‌بندی، دو مدال برنز ارزشمند دیگر را برای کشورمان به ارمغان آوردند.