مدیر پدافند غیرعامل قروه در گفت‌وگو با تابناک خبر داد؛

مانور بازسازی پل تخریب‌شده در قروه با موفقیت اجرا شد + فیلم

گروه استان‌ها - مدیر پدافند غیرعامل شهرستان قروه از اجرای مانور حمله به زیرساخت‌ها و پل‌های مواصلاتی خبر داد و گفت: در این تمرین، بازسازی پل و ایجاد مسیر جایگزین برای تردد شهروندان در مدت نیم ساعت انجام شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۷۶
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مانور بازسازی پل تخریب‌شده در قروه با موفقیت اجرا شد + فیلم

سرهنگ «فرشاد خالدیان»، مدیر پدافند غیرعامل شهرستان قروه،در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان از اجرای مانور پدافند غیرعامل با محوریت آسیب به زیرساخت‌ها و پل‌های مواصلاتی شهرستان خبر داد.

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وی اظهار کرد: این مانور با مشارکت کارگروه زیرساختی شهرستان و با مدیریت مجموعه راه و شهرسازی، با هدف ارزیابی سرعت عمل و میزان آمادگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی برگزار شد.

خالدیان افزود: در این سناریو، آسیب به یکی از پل‌های اصلی شهرستان شبیه‌سازی شد و پس از آن، زمان حضور نیروهای امدادی، عملکرد دستگاه‌های مسئول و آمادگی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به اجرای موفق این تمرین گفت: با همکاری مجموعه اداره راه، عملیات بازسازی و ایجاد مسیر جایگزین با استفاده از تجهیزات موجود در مدت حدود نیم ساعت انجام شد و تردد در مسیر جایگزین برای شهروندان برقرار شد.

مدیر پدافند غیرعامل شهرستان قروه در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای چنین مانورهایی، افزایش آمادگی دستگاه‌ها، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و کاهش زمان خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری است.

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خبرنگار: میلاد فعله گری ، محدثه شهسواری

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پدافند غیرعاملشهرستان قروهمانور هفته پدافند غیرعامل
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