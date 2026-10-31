به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «غریب سجادی»، فرماندار سنندج، در بازدید از روند اجرای پروژه راه روستایی کوله‌هه‌رد به باباریز در بخش مرکزی این شهرستان، ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی، از پیشرفت مناسب طرح در مدت‌زمان کوتاه و همکاری مردم و باغداران منطقه قدردانی کرد.

وی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: از زمان آغاز عملیات اجرایی تاکنون پیشرفت مناسبی حاصل شده و تلاش‌های اداره راهداری، پیمانکار پروژه و همراهی مردم، به‌ویژه باغداران منطقه، نقش مؤثری در فراهم‌سازی شرایط اجرای این طرح داشته است.

فرماندار سنندج با بیان اینکه تعامل میان مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند اجرای طرح‌های عمرانی را تسریع کند، افزود: این همکاری زمینه بهره‌مندی زودتر روستاییان از خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم می‌کند.

سجادی با تأکید بر اینکه برخورداری از امکانات زیربنایی حق همه روستاها، فارغ از میزان جمعیت آن‌هاست، گفت: با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات، ناگزیر از اولویت‌بندی پروژه‌ها هستیم و معمولاً روستاهای پرجمعیت‌تر در اولویت تخصیص منابع قرار می‌گیرند؛ با این وجود، نیازهای سایر روستاها نیز در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار دارد.

ضرورت پیوند راه‌سازی با توسعه کشاورزی

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تصریح کرد: در برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های عمرانی، تلاش شده است پیوست اقتصادی طرح‌ها و تأثیر آن‌ها بر تقویت بخش کشاورزی و باغداری نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار سنندج ادامه داد: مسیر کوله‌هه‌رد به باباریز در محدوده‌ای با ظرفیت‌های قابل‌توجه کشاورزی و باغداری قرار دارد و با نگاه توسعه‌ای و پرهیز از اقدامات مقطعی، می‌توان زمینه تبدیل این منطقه به یکی از قطب‌های کشاورزی شهرستان را فراهم کرد.

سجادی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی راه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: اصلاح و بهسازی آسفالت به طول چهار کیلومتر در مسیر ننله به باباریز از جمله پروژه‌های اجراشده در این محدوده است و طرح راه کوله‌هه‌رد به باباریز نیز در ادامه برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی منطقه در حال اجراست.

وی در پایان بر ضرورت تداوم همکاری مردم، باغداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر برای تکمیل پروژه و بهره‌برداری از آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.

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