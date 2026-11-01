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نبض خبر محسن رضایی: موشک‌های ضدناومان را بالای سر ناو جورج واشنگتن تست کردیم

محسن رضایی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در گفت و گوی تلویزیونی تاکید کرد: «...اگر ترامپ و آمریکا را تنبیه نکنیم فردا کشورهای دیگر فکر می‌کنند که حمله به ایران مابه‌ازا نخواهد داشت؛ اگر حقوق ایران را احیا نکنیم فردا هر کشور دیگری به خودش جرئت می‌دهد به ابران حمله کند... برخی‌ها می‌گویند چرا روی تنبیه آمریکا اصرار دارید؟ چیزی در دست‌تان است که نمی‌خواهید رو کنید؟ بله ما یک چیزی داریم!... ما موشک‌های ضدناومان را بالای سر ناو جورج واشنگتن تست کردیم... اگر جنگ شروع شد شاخ‌های آمریکا را طوری می‌شکنیم که ببینیم این گاو بدون شاخ از این پس در دنیا چه کار می‌تواند بکند... آیندگان ایران در اثر این مقاومت، بهترین زندگی را در منطقه خواهند داشت... ما در این مقاومت هزینه‌‌هایی داده‌ایم و زندگی مردم سخت شده اما درنهایت با افتخار به ایران نگاه خواهد شد...» توصیف سردار محسن رضایی از جنگ احتمالی ایران با آمریکا و اسرائیل را می‌بینید و می‌شنوید.