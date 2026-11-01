آزادگی، ایمان و مقاومت؛ سه شاخصه ایستادگی در برابر دشمن است + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، شامگاه شنبه در سخنانی در جمع مردم حاضر در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، آزادگی را یکی از مهم‌ترین ارزش‌های دینی و اخلاقی دانست و اظهار کرد: باید از سیره و زندگی حضرت زهرا(س) برای روزهایی که با تلاطم‌ها و حوادث مختلف روبه‌رو هستیم، درس بگیریم.

حضرت زهرا(س)؛ الگوی احترام و کرامت در خانواده

وی با اشاره به روایتی از زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع)، بر ضرورت رعایت احترام متقابل در خانواده تأکید کرد و گفت: سیره اهل‌بیت(ع) نشان می‌دهد که احترام، محبت و حفظ کرامت یکدیگر باید در روابط خانوادگی مورد توجه قرار گیرد.

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انسان آزاده با مصیبت‌ها شکسته نمی‌شود

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با استناد به روایتی از امام صادق(ع) درباره ویژگی‌های انسان آزاده، اظهار کرد: انسان حر و آزاده در همه احوال آزادگی خود را حفظ می‌کند؛ اگر مصیبتی به او برسد، صبور است و اگر مصیبت‌ها پی‌درپی بر او وارد شوند، هرگز شکسته و تسلیم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورذهبی با اشاره به صبر و استقامت حضرت یوسف(ع) افزود: حضرت یوسف(ع) با وجود قرار گرفتن در شرایط دشوار، زندان و سختی‌های فراوان، عزت و آزادگی خود را از دست نداد؛ چراکه خداوند را می‌شناخت و اسیر شهوت، مال و قدرت نشد.

پیام امام حسین(ع)؛ اگر دین ندارید، آزاده باشید

وی با اشاره به سخنان تاریخی امام حسین(ع) در روز عاشورا خطاب به سپاه دشمن، بیان کرد: امام حسین(ع) فرمودند اگر دین ندارید و از قیامت نمی‌ترسید، دست‌کم در دنیای خود آزاده باشید.

وی این سخن را پیامی فراتر از یک زمان و مکان دانست و تصریح کرد: آزادگی یک ارزش انسانی است و حتی اگر کسی ادعای دینداری نداشته باشد، باید به اصول انسانی، شرافت و کرامت پایبند باشد.

سه عامل مهم برای رسیدن به آزادگی

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، قناعت، ترک شهوت و دینداری را از عوامل مهم دستیابی به آزادگی برشمرد و گفت: انسانی که به مال خود قانع باشد، برای رسیدن به خواسته‌های نفسانی از عزت و شرافت خود عبور نمی‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورذهبی با تأکید بر ضرورت مراقبت از نفس افزود: اسارت در برابر مال، مقام، قدرت و خواسته‌های نفسانی، انسان را از مسیر آزادگی دور می‌کند.

۶ نشانه انسان آزاده

وی در ادامه، کسب حلال، سخاوت، خوش‌رویی، حیا و پاکدامنی، دوری از کینه و فریبکاری و پرهیز از ننگ و عار را از شش نشانه انسان آزاده عنوان کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورذهبی با تأکید بر اهمیت کسب حلال در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: کسب حلال تنها به بازاریان اختصاص ندارد، بلکه کارکنان و کارمندان نیز باید در انجام وظایف خود امانت‌دار باشند و از کم‌کاری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تضییع حقوق مردم پرهیز کنند.

وی همچنین سخاوت، خوش‌رفتاری و دوری از دورویی را از ویژگی‌های انسان دارای کرامت دانست و خاطرنشان کرد: انسان آزاده اهل کینه، فریبکاری و رفتار دوگانه نیست و اجازه نمی‌دهد شرافت و عزت او زیر سؤال برود.

پاسخ قاطع به تهدیدهای دشمن

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مقابله با تهدیدهای دشمن، تأکید کرد: تهدید دشمن در هر سطحی باید پاسخ داده شود و این پاسخ باید اثرگذار و متناسب با تهدید باشد.

وی افزود: پاسخ به دشمن نباید صرفاً نمادین باشد، بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که آثار آن به عمق جبهه دشمن برسد. نیروهای مسلح و ملت ایران نیز با ایستادگی و مقاومت خود، در تعیین سرنوشت و پایان‌بخشیدن به تجاوز دشمن نقش دارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورذهبی با اشاره به حوادث و جنایات اخیر و مواضع برخی نهادهای بین‌المللی، بر ضرورت هوشیاری در برابر سیاست‌های قدرت‌های استکباری تأکید کرد و گفت: نباید از تحولات و رفتارهای دشمن غافل شد و باید با شناخت دقیق اهداف و دارایی‌های دشمن، آمادگی و هوشیاری خود را حفظ کنیم.

مراسم فاطمیه و تجمعات شبانه؛ هر دو باید پرشور برگزار شوند

وی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بر ضرورت توجه به مجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد و گفت: مراسم فاطمیه نباید به بهانه تجمعات شبانه کنار گذاشته شود و از سوی دیگر نیز نباید اجتماعات شبانه تحت‌الشعاع مراسم عزاداری قرار گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورذهبی خاطرنشان کرد: مجالس و مراسم حضرت زهرا(س) از سرمایه‌های اعتقادی و فرهنگی جامعه هستند و باید در کنار آن، تجمعات شبانه نیز با شور و حضور پرقدرت مردم ادامه پیدا کند.

وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب و پیروزی جبهه حق، از خداوند خواست شر دشمنان دین و میهن را به خودشان بازگرداند و عاقبت همگان را ختم به خیر کند.

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