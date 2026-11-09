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مسابقه کتابخوانی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در مریوان برگزار می‌شود

گروه استان‌ها - همزمان با هفته کتاب، مسابقه کتابخوانی با موضوع فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان مریوان برگزار می‌شود و به پنج نفر برتر این رقابت جوایزی اهدا خواهد شد.

کد خبر: 4200759تاریخ انتشار: 12 بازدید۰

مسابقه کتاب

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، همزمان با هفته کتاب و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «امر به معروف و نهی از منکر» در شهرستان مریوان برگزار می‌شود.

این مسابقه با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان مریوان و کتابخانه‌های عمومی این شهرستان برگزار شده و علاقه‌مندان می‌توانند با مطالعه کتاب معرفی‌شده در این رقابت فرهنگی شرکت کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، پنج نفر برتر این مسابقه پس از ارزیابی پاسخ‌ها، جوایزی دریافت خواهند کرد.

مهلت شرکت در مسابقه از ۲۰ آبان تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و متقاضیان برای ثبت‌نام و شرکت در این رقابت می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.ketabkhoon.ir مراجعه کنند.

این برنامه در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت شناخت جامعه نسبت به جایگاه و اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر برگزار می‌شود.

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