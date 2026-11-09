بارگیری بدون بارنامه در معادن پوکه قروه ممنوع شد/ پروانه متخلفان قابل ابطال است + فیلم

گروه استان‌ها - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قروه از الزام معادن پوکه به نصب باسکول و صدور بارنامه خبر داد و گفت: در صورت تخلف بهره‌برداران از ضوابط قانونی، امکان خلع امتیاز و ابطال پروانه فعالیت معدن وجود دارد.

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان قروه در گفت‌وگو با تابناک هشدار داد؛

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، در ادامه پیگیری‌های رسانه‌ای تابناک درباره تخریب جاده‌های روستایی شهرستان قروه بر اثر تردد کامیون‌های سنگین معادن پوکه، این‌بار «فرهنگ اختری»، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قروه، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک به تشریح اقدامات نظارتی این اداره و نحوه برخورد با تخلفات معدنی پرداخت.‌





این پیگیری‌ها پس از انتشار گزارش میدانی تابناک درباره وضعیت نامناسب محورهای روستایی منتهی به معادن پوکه و انعکاس گلایه‌های اهالی روستاهای منطقه انجام شد.

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همچنین پیش از این، وریا محمدی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان قروه، در گفت‌وگو با تابناک ضمن تأیید مشکلات ناشی از تردد بی‌ضابطه خودروهای معدنی، از برنامه بازسازی محور دیرکلو در قالب تفاهم‌نامه با ایمیدرو خبر داده و بر ضرورت کنترل اضافه‌تناژ کامیون‌ها تأکید کرده بود.

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اختری در این گفت‌وگو با قدردانی از پیگیری‌های رسانه‌ای تابناک اظهار کرد: در مجموع ۱۵ معدن پوکه در محدوده‌های مورد اشاره فعالیت دارند که تعدادی از آن‌ها فعال هستند و در مجموع برای حدود ۱۸۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی معادن افزود: در جلسات برگزارشده با حضور دستگاه‌های مرتبط در فرمانداری، بهره‌برداران به نصب باسکول در خروجی معادن با هزینه شخصی خود ملزم شدند تا بار خروجی از معادن کنترل و ثبت شود.

رئیس اداره صمت قروه ادامه داد: با تأکید فرماندار شهرستان، بهره‌برداران به صدور بارنامه برای محموله‌های خروجی مکلف شدند و این موضوع از طریق اداره راهداری و شرکت‌های حمل‌ونقل پیگیری شده است. همچنین در جلسه اخیر با بهره‌برداران، بر جلوگیری از خروج بار بدون بارنامه تأکید و این موضوع به‌صورت کتبی به آن‌ها ابلاغ شد.

اختری درباره مدت اعتبار مجوز فعالیت معادن نیز گفت: پروانه‌های بهره‌برداری از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و بر اساس ذخیره اسمی هر معدن صادر می‌شوند و مدت اعتبار آن‌ها بین پنج تا ۱۰ سال است.

وی در تشریح نحوه نظارت بر میزان برداشت معادن بیان کرد: برداشت‌های معدنی از طریق پایش‌های پهپادی اولیه و ثانویه بررسی می‌شود و در صورت احراز برداشت غیرمجاز، جرائم مربوطه برای بهره‌بردار صادر خواهد شد. در صورت خودداری از پرداخت این جرائم نیز موضوع برای وصول به واحد اجراییات اداره امور مالیاتی ارجاع می‌شود.

اختری با بیان اینکه تاکنون پروانه بهره‌برداری هیچ معدنی در شهرستان قروه ابطال نشده است، تصریح کرد: چنانچه بهره‌برداری خارج از مفاد پروانه و برخلاف قوانین و مقررات اقدام کند، مطابق ماده ۲۰ قانون معادن، امکان خلع امتیاز و پس گرفتن معدن وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دستگاه‌های مسئول بر حمل‌ونقل مواد معدنی گفت: هر دستگاه باید در چارچوب وظایف قانونی خود بر روند حمل پوکه نظارت کند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد لازم انجام شود. رویکرد اداره صمت حمایت از تولید و اشتغال و صیانت از حقوق عمومی است، اما با هرگونه تخلف از قوانین و مقررات نیز برخورد قانونی خواهد شد.

پیگیری تابناک ادامه دارد؛ حالا با اعلام نصب باسکول و الزام به صدور بارنامه، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول بر اجرای دقیق این تعهدات نظارت کنند تا بازسازی جاده‌ها به اقدامی مقطعی تبدیل نشود و مردم روستاها بار دیگر شاهد تخریب زیرساخت‌های ارتباطی خود نباشند.