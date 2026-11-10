گروه استان‌ها - مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان، از آمادگی این مجموعه برای تولید مستند زندگی قهرمانان و اسطوره‌های ورزشی و پوشش ویژه رویدادهای مهم ورزش استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فرزاد خاکی» ، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، به همراه معاونان ستادی این اداره‌کل با «مجاهد بنی‌عامریان» مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و معرفی ظرفیت‌های ورزش و جوانان استان گفت‌وگو کرد.

در این نشست، مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان با تأکید بر اهمیت حوزه ورزش و جوانان در رسانه ملی اظهار کرد: این حوزه از موضوعات مهم و دارای حساسیت ویژه در نگاه رسانه ملی است و صداوسیمای مرکز کردستان نیز توجه خاصی به آن دارد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان دو مجموعه افزود: باید با تعامل بیشتر و ایجاد ارتباطی منسجم‌تر، ناهماهنگی‌های موجود برطرف شود تا ظرفیت‌های ارزشمند ورزش کردستان به شکل شایسته‌تری معرفی و منعکس شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان، تولید مستند از زندگی قهرمانان و اسطوره‌های ورزشی استان را یکی از محورهای مهم همکاری مشترک دانست و گفت: روایت زندگی، افتخارات و مسیر موفقیت مفاخر ورزشی کردستان باید با همکاری دو مجموعه به‌صورت جدی دنبال شود؛ چراکه معرفی این چهره‌ها می‌تواند در الگوسازی برای نسل جوان نقش مؤثری داشته باشد.

بنی‌عامریان همچنین از آمادگی صداوسیمای مرکز کردستان برای پوشش ویژه رویدادهای مهم ورزشی استان خبر داد و بر تداوم همکاری‌ها در مسیر انعکاس ظرفیت‌ها و دستاوردهای ورزش و جوانان تأکید کرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های این مجموعه در جریان جنگ اظهار کرد: با تلاش مسئولان، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آسیب‌دیده بازسازی شده و شرایط لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مردم فراهم آمده است.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی این مجموعه برای تداوم حمایت‌های رسانه‌ای از ورزش و جوانان استان، بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری مشترک برای معرفی بهتر قهرمانان، مفاخر و ظرفیت‌های ورزشی کردستان تأکید کرد.