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تأکید شورای ماده ۲۰ بانه بر احیای شوراهای امر به معروف در ادارات

گروه استان‌ها - جلسه شورای ماده ۲۰ حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شهرستان بانه با تأکید بر فعال‌سازی شوراهای ادارات، تقدیر از فعالان این حوزه و ترویج رویکرد خیرخواهانه و حکمت‌محور برگزار شد.

کد خبر: 4200947تاریخ انتشار: 12 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه شورای ماده ۲۰ حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شهرستان بانه، صبح امروز با حضور فرماندار، فرمانده سپاه و جمعی از اعضای شورا ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، ماموستا «عبدالمطلب ابراهیمی» ، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بانه، بر ضرورت فعال‌سازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات تأکید کرد و خواستار توجه جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی به ظرفیت این شوراها شد.

وی همچنین پیشنهاد کرد از فعالان و افراد اثرگذار در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در ادارات، با حمایت و تقدیر رؤسای دستگاه‌ها تجلیل شود.

ماموستا ابراهیمی با تشریح رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: سیاست این مجموعه مچ‌گیری نیست، بلکه بر پایه خیرخواهی و نصیحت استوار است؛ همان‌گونه که در حدیث نبوی «الدین النصیحة» بر خیرخواهی در دین تأکید شده است. هدف اصلی نیز حفظ کرامت و عزت آحاد مردم است.

امر به معروف با حکمت و مهربانی همراه باشد

«احمد محمدرضایی» ، فرماندار بانه، نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت توجه به شیوه اجرای فریضتین گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید همراه با حکمت و مهربانی باشد تا از بروز تبعات منفی جلوگیری شود و این فریضه با رویکردی سازنده در جامعه دنبال شود.

در ادامه، سرهنگ «مهدی جعفری» فرمانده سپاه شهرستان بانه نیز با اشاره به ضرورت مقابله مؤثر با آسیب‌ها و منکرات اجتماعی، بر ارائه راهکارهای جدی، عملیاتی و کارآمد متناسب با مسائل و نیازهای جامعه تأکید کرد.

این جلسه با محوریت تقویت فعالیت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های اجرایی، حمایت از فعالان این عرصه و گسترش رویکردی مبتنی بر خیرخواهی، حکمت و حل مسائل اجتماعی برگزار شد.

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