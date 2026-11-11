کشف ۱.۵ تن روغن حیوانی قاچاق در مریوان

گروه استان‌ها - جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم روغن حیوانی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان مریوان خبر داد و اعلام کرد در این رابطه یک نفر دستگیر شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «حسین‌رضا رشیدی» جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان، از کشف محموله یک‌ونیم تنی روغن حیوانی قاچاق در محورهای مواصلاتی شهرستان مریوان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران انتظامی مریوان با اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق را در محورهای این شهرستان شناسایی کردند.

رشیدی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی با مراجع قضایی، خودروی موردنظر را متوقف و در بازرسی از آن، یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم روغن حیوانی قاچاق را کشف کردند.

به گفته جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان، این محموله با هدف انتقال به یکی از کشورهای همسایه حمل می‌شد و کارشناسان ارزش کالای کشف‌شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شد.