تأکید بر تسریع پرداخت تسهیلات تکلیفی در کردستان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «ارسلان ازهاری» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان، بر ضرورت تسریع در جذب و پرداخت تسهیلات تکلیفی تبصره ۲ قانون بودجه و منابع بازگشتی استان تأکید کرد و خواستار شناسایی دقیق موانع پیش‌روی طرح‌های متقاضی شد.

ازهاری در جلسه بررسی روند پرداخت این تسهیلات که با حضور متقاضیان، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی و بانک‌های صنعت و معدن و رفاه کارگران در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: میزان توقف هر یک از طرح‌ها در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید به‌صورت دقیق مشخص شود و از تمام ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع استفاده شود.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در پیگیری طرح‌ها افزود: معرفی طرح به بانک نباید پایان وظیفه دستگاه اجرایی باشد، بلکه لازم است روند بررسی و پرداخت تسهیلات تا حصول نتیجه نهایی به‌صورت مستمر دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه همه تأخیرها در پرداخت تسهیلات ناشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌ها نیست، تصریح کرد: در برخی موارد، تأخیر به متقاضیان بازمی‌گردد؛ بنابراین اهلیت‌سنجی متقاضیان و بررسی کارشناسی و دقیق طرح‌ها پیش از تأیید، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در ادامه این جلسه، ۱۱ طرح شامل پنج طرح در حوزه درمان و دانشگاه علوم پزشکی و شش طرح در بخش صنعت و معدن با حضور متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت و موانع و مشکلات هر یک در مسیر دریافت تسهیلات بررسی شد.