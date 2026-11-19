گروه استان‌ها - در انتخابات هیئت‌مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان، با مشارکت هنرمندان و ثبت ۳۳۰ رأی، پنج عضو اصلی هیئت‌مدیره، بازرس و عضو علی‌البدل این انجمن با شمارش آرا مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، انتخابات هیئت‌مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان برگزار شد و نتایج شمارش آرای مأخوذه، منتخبان این دوره را مشخص کرد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، از مجموع ۳۳۰ رأی مأخوذه از سراسر استان، امید اکبر با ۲۵۲ رأی، فاتح بادپروا با ۲۳۸ رأی، حمیدرضا کردستانی با ۲۱۷ رأی، سوران حسینی با ۱۶۸ رأی و امیر زارع‌زاده با ۱۰۷ رأی به‌عنوان پنج عضو اصلی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

همچنین محمد سلیمی با کسب ۱۸۹ رأی به‌عنوان بازرس و فریدون احمدی با ۸۴ رأی به‌عنوان عضو علی‌البدل انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان انتخاب شدند.

انتظار می‌رود هیئت‌مدیره جدید با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و فعالان تئاتر استان، زمینه تقویت فعالیت‌های نمایشی، حمایت از گروه‌های هنری و ارتقای جایگاه هنرهای نمایشی در کردستان را فراهم کند.