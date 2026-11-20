گروه استان ها -دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد زنجیره ارزش میان مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد کشور تاکنون به‌صورت مستقل از یکدیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند، در حالی که باید نقش هر منطقه در تکمیل زنجیره‌های اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی مشخص شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در خراسان رضوی ، حسین فروزان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، در نشست هم‌اندیشی «منطقه آزاد تجاری–صنعتی سرخس؛ از ظرفیت‌های ژئواکونومیک تا پیشرانی توسعه اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای ایران» با حضور جمعی از استادان و صاحب‌نظران برجسته اقتصاد کشور، اظهار کرد: یکی از موضوعات اساسی که تاکنون در مناطق آزاد کمتر به آن پرداخته شده، ایجاد زنجیره ارزش و تعریف ارتباط اقتصادی میان این مناطق است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته هر منطقه آزاد به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: همواره این موضوع مطرح بوده که هر منطقه آزاد چه میزان می‌تواند برای محدوده جغرافیایی و شهر پیرامونی خود مفید باشد، اما اینکه مناطق آزاد در ارتباط با یکدیگر چه ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد سرخس تصریح کرد: باید مشخص شود منطقه آزاد سرخس در شرق کشور چه ارتباط اقتصادی می‌تواند با منطقه آزاد ماکو در غربی‌ترین نقطه کشور داشته باشد و این ارتباط چگونه به ایجاد ارزش افزوده و تقویت اقتصاد ملی منجر خواهد شد.

فروزان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که تاکنون به‌صورت جدی دنبال نشده، این است که هر منطقه آزاد چه خدمات و ظرفیت‌هایی می‌تواند در اختیار سایر مناطق قرار دهد و چه نقشی در شکل‌گیری زنجیره ارزش کشور ایفا کند.

وی با اشاره به افزایش تعداد مناطق آزاد کشور از هفت به ۱۸ منطقه خاطرنشان کرد: همزمان با گسترش مناطق آزاد، مسائل و چالش‌های این مناطق نیز افزایش یافته و امروز مدیریت این مجموعه‌ها با پیچیدگی‌ها و مشکلات بیشتری مواجه شده است.

مشاور رئیس‌جمهور با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر پروژه‌های عمرانی در مناطق آزاد گفت: در سال‌های گذشته بخش عمده توجه مدیران مناطق آزاد به اجرای پروژه‌های عمرانی، احداث فرودگاه، هتل و تأمین زیرساخت‌ها معطوف بوده، در حالی که لازم است در کنار این اقدامات، مأموریت‌های اقتصادی و نقش مناطق آزاد در توسعه کشور نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

فروزان با اشاره به تجربه مناطق آزاد موفق جهان افزود: در منطقه آزاد جبل‌علی، ابتدا زیرساخت‌های مورد نیاز با سرمایه‌گذاری گسترده فراهم شده و سپس مدیریت منطقه با اختیارات مشخص و ثبات بلندمدت، فعالیت خود را آغاز کرده است؛ در حالی که در مناطق آزاد کشور دوره مدیریت معمولاً کوتاه‌مدت بوده و گاهی به یک یا دو سال محدود می‌شود.

وی با بیان اینکه رویکردها نسبت به مناطق آزاد در دوره‌های مختلف تغییر کرده است، اظهار کرد: در مقطعی مناطق آزاد به واردات‌محور بودن متهم می‌شدند، اما امروز تسهیل واردات نیز به‌عنوان یکی از انتظارات از این مناطق مطرح است و این تغییر رویکردها ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و دیدگاه‌های صاحب‌نظران اقتصادی تأکید کرد و گفت: حضور استادان برجسته اقتصاد در چنین نشست‌هایی فرصت ارزشمندی برای شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر در حوزه مناطق آزاد است.

فروزان در پایان با پیشنهاد برگزاری نشست‌های تخصصی مشابه در تهران و با محوریت تمامی مناطق آزاد کشور، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم از نظرات، تجربیات و راهنمایی‌های استادان و متخصصان اقتصادی برای رفع بخشی از مشکلات مناطق آزاد و بهبود عملکرد این مناطق در مسیر توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم.