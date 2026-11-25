به گزارش تابناک در خراسان رضوی متن کامل یادداشت

وحید تفریحی، سردبیر ویژه‌نامه خراسان رضوی روزنامه خراسان به شرح زیر است:





قرار بود صدای مردم را بشنوید، در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو باشید و از محدودیت‌هایی که سال‌ها بر مسیر اطلاع‌رسانی سایه انداخته، عبور کنید؛ اما آقای پزشکیان آنچه در روز اول سفر استانی شما به خراسان رضوی گذشت، تصویر دیگری از مواجهه دولت با رسانه‌ها به نمایش گذاشت، تصویری تاسف‌بار از محدودسازی، سلیقه‌گرایی و بی‌اعتنایی به جایگاه خبرنگاران.





مگر سفر رئیس‌جمهور به یک استان، مأموریت تبلیغاتی یک تیم رسانه‌ای است که روایت آن باید صرفا از فیلتر سلیقه و تشخیص چند نفر عبور کند؟ مگر قرار است رسانه‌ها فقط آنچه را ببینند و منتشر کنند که تیم رسانه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری صلاح می‌داند؟





آقای رئیس‌جمهور! تیم رسانه‌ای شما نه‌تنها مسیر پوشش آزادانه رویدادهای سفر را هموار نکرد، بلکه با ایجاد محدودیت برای خبرنگاران و حتی ممانعت استفاده از تجهیزات حرفه‌ای تصویربرداری و خبرنگاری، عملا دست رسانه‌ها را بست. حاصل این رویه اشتباه هم چیزی جز اخته کردن ظرفیت رسانه‌ای و تبدیل پوشش خبری یک سفر مهم استانی به روایتی کنترل‌شده و دست‌چین‌شده نبود.





حافظه رسانه‌ای کشور هنوز فراموش نکرده که رؤسای جمهور پیشین، با وجود همه تفاوت‌های سیاسی و مدیریتی، در سفرهای استانی نه تنها این گونه کنترل گر و محدودکننده با رسانه ها برخورد نمی کردند بلکه در نشست های خبری استانی پاسخگوی افکار عمومی و رسانه‌ها بودند، به پرسش‌ها پاسخ می‌دادند و امکان مواجهه مستقیم خبرنگاران با خود را فراهم می‌کردند.





روایت رسانه‌ای روز اول سفر شما به خراسان رضوی کاملا فریز شده و کنترل گرانه بود؛ روایتی یک‌طرفه که باید براساس واقعیت‌های میدانی و پرسش‌های افکار عمومی پیش می رفت اما مطابق صلاحدید و سلیقه تیم رسانه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری شکل گرفت. رفتاری که توهین به جایگاه رسانه‌ها و مخدوش کردن شان حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است. نمی‌توان از وفاق، گفت‌وگو، شفافیت و شنیدن صدای مردم سخن گفت، اما در عمل، رسانه‌ها را پشت درهای بسته نگه داشت و روایت مورد نظر خود را به رسانه ها داد.

آقای پزشکیان، شان رسانه را مخدوش کردید؛ آن هم در سفری که قرار بود فرصتی برای شنیدن صدای مردم باشد. رویه را حتما در دو روز باقیمانده سفر اصلاح کنید.